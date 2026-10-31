Deutsche sparen deutlich mehr als der EU-Durchschnitt

Die privaten Haushalte in Deutschland haben 2025 mit 18,9 Prozent eine deutlich höhere Bruttosparquote erreicht als der EU-Durchschnitt.

Zum Weltspartag am 30. und 31. Oktober hat das Statistische Bundesamt (Destatis) aktuelle Vergleichszahlen veröffentlicht. Demnach lag die durchschnittliche Bruttosparquote in der Europäischen Union bei 14,3 Prozent. Deutschland gehört damit weiterhin zu den besonders sparfreudigen Ländern.

Sparquote in Deutschland im internationalen Vergleich

Auch andere europäische Länder legen einen beträchtlichen Teil ihres verfügbaren Einkommens zurück. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede.

Die Bruttosparquoten für 2025 im Überblick:

Schweiz: 27,4 Prozent

Deutschland: 18,9 Prozent

Frankreich: 17,8 Prozent

Niederlande: 17,4 Prozent

Österreich: 15,7 Prozent

Italien: 10,8 Prozent

USA: 10,7 Prozent

Besonders auffällig ist die Schweiz. Ihre deutlich höhere Sparquote hängt laut Destatis mit der größeren Bedeutung der privaten Altersvorsorge zusammen.

Die hohe Sparneigung in Deutschland ist allerdings kein neues Phänomen. Zwischen 2016 und 2025 lag die durchschnittliche Bruttosparquote hierzulande bei 19,1 Prozent. In Frankreich waren es 16,6 Prozent und in den USA lediglich 13,0 Prozent.

Zuletzt ist die Sparquote in Deutschland leicht gesunken. Während sie 2024 noch 19,6 Prozent betrug, lag sie 2025 und im ersten Halbjahr 2026 bei jeweils 18,9 Prozent. Den Höchststand erreichte sie 2020 während der Corona-Pandemie mit 22,9 Prozent, als die Menschen weniger konsumierten.

Gut zu wissen Wichtig bei der Einordnung: Die Bruttosparquote berücksichtigt auch Abschreibungen, insbesondere auf Immobilien. Sie ist deshalb höher als die Nettosparquote. Kursgewinne bei Aktien oder Wertsteigerungen von Immobilien zählen dagegen nicht zum Sparen.

Die Zahlen zeigen eine bemerkenswert konstante Sparneigung in Deutschland. Wie viel Geld einzelne Haushalte tatsächlich zurücklegen können, lässt sich daraus allerdings nicht ablesen. Die Statistik betrachtet das Einkommen und Sparen aller privaten Haushalte zusammen.

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