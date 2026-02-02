Social

Deutschlandfunk startet TikTok-Kanal und will Jugendliche aufklären

Der Deutschlandfunk hat mit „Moment mal“ einen neuen TikTok-Kanal für Jugendliche gestartet und möchte damit die Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen gezielt ansprechen.

Laut Unternehmensangaben ist TikTok für viele junge Menschen die wichtigste Quelle für aktuelle Informationen, zugleich verbreiten sich dort oft polarisierende Inhalte ohne klaren Kontext.

Das Redaktionsteam von „Moment mal“ überprüft ausgewählte Videos auf ihre Faktenlage, identifiziert fehlende Informationen und erklärt die Strategien hinter den Beiträgen. Die Community wird aktiv eingebunden, indem Themen und Kommentare der Nutzerinnen und Nutzer in die Auswahl der Inhalte aufgenommen werden.

Aufbau und Inhalte des TikTok-Kanals „Moment mal“

Die Inhalte des Kanals umfassen unter anderem:

  • Überprüfung der Wahrheit von viral verbreiteten Videos
  • Erklärung fehlender oder bewusst weggelassener Informationen
  • Analyse der kommunikativen Strategien der Videoersteller
  • Aufklärung über Halbwahrheiten und polarisierende Narrative

Der Kanal soll Orientierung in einem digitalen Umfeld bieten und die Meinungsbildung der jüngeren Zielgruppe unterstützen. Mich persönlich sprechen die Clips nicht an, ich bin aber auch ganz weit weg von der Zielgruppe. Schaut bei Interesse einfach mal rein.

