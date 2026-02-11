Mobilität

Deutschlandnetz wächst: eliso startet 32 Ladepunkte in fünf Bundesländern

Bild: eliso GmbH

Das Unternehmen eliso hat 32 Ultra-Schnellladepunkte in fünf Bundesländern in Betrieb genommen.

Der Betreiber öffentlicher Schnellladestationen erweitert damit sein Netz im Rahmen des Deutschlandnetzes. Hintergrund ist unter anderem die angekündigte staatliche Förderung für Elektroautos mit Zuschüssen von bis zu 6.000 Euro, die laut Bundesregierung den Markthochlauf unterstützen soll. Mit wachsender Zahl an Elektrofahrzeugen steigt zugleich der Bedarf an öffentlich zugänglichen Schnelllademöglichkeiten.

Als Tochter von VINCI Concessions realisiert eliso mehrere Standorte in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland. Zu Jahresbeginn gingen neue Ladeparks in Bebra, Chemnitz, Neubrandenburg, Havelberg und Senftenberg ans Netz. Laut Unternehmensangaben wurden die Standorte in innerstädtischen Lagen und in Kooperation mit Kommunen entwickelt.

Ultra-Schnellladen mit bis zu 400 kW im Deutschlandnetz

Die Ladepunkte bieten eine Leistung von bis zu 400 kW und sollen kurze Ladezeiten für Stadtverkehr, Pendler und Reisende ermöglichen. Nach Angaben des Unternehmens werden alle Stationen mit 100 Prozent Ökostrom betrieben und verfügen über Kreditkartenterminals sowie kontaktloses Ad-hoc-Laden per Smartphone. Ein integriertes Kabelmanagement soll die Bedienung vereinfachen.

