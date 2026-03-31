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DHL erwartet Paketflut zu Ostern

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Das Unternehmen DHL erwartet zu Ostern einen neuen Höchstwert bei Paketmengen mit bis zu 10,5 Millionen Sendungen an einem Tag.

Bereits vor Beginn der Feiertage steigen die Sendungszahlen deutlich an und erreichen laut Unternehmensangaben aktuell rund 9 Millionen Pakete an einzelnen Tagen. Treiber sind verstärkte Online-Bestellungen von Ostergeschenken sowie saisonale Einkäufe für Garten und Balkon.

DHL bereitet sich auf steigende Paketmengen zu Ostern vor

Der höchste Wert wird laut Prognose am Dienstag nach Ostern erreicht. Besonders gefragt sind sperrige Güter wie Lounge-Möbel, Pavillons und Balkonsolaranlagen. Diese stellen laut DHL erhöhte Anforderungen an Transport und Zustellung, da einzelne Sendungen sehr groß oder lang sein können.

Parallel bleiben auch die Briefmengen durch Werbeaktionen auf hohem Niveau. DHL verweist zudem auf ein anhaltendes Wachstum im E-Commerce sowie im Wiederverkauf von Waren, das zusätzliche Volumen erzeugt.

Nach Unternehmensangaben wurde das Netz durch Investitionen in Infrastruktur, Prozesse und Personal ausgebaut. Kapazitäten in Zustellung, Sortierung und Transport seien frühzeitig erhöht worden, um die erwarteten Spitzen zu bewältigen.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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