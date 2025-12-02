DHL meldet Rekordmengen durch Black-Week-Bestellungen

Handel

Die DHL Group hat während der Black Week 2025 weltweit neue Paketrekorde erreicht und Millionen Sendungen verarbeitet.

Das Unternehmen verzeichnete in Deutschland am heutigen Dienstag ein Rekordaufkommen von rund 12,4 Millionen Paketen innerhalb von 24 Stunden. Das entspricht nahezu einer Verdopplung gegenüber einem normalen Betriebstag.

Laut DHL trugen die hohen Onlinebestellungen am Black-Friday-Wochenende maßgeblich zu diesem Spitzenwert bei.

Paketrekorde und steigende Nachfrage weltweit

Auch international registrierte die DHL Group deutliche Zuwächse. Im Bereich DHL eCommerce stieg die Zahl der Sendungen laut Unternehmensangaben an Spitzentagen um bis zu 60 Prozent. Konzernvorstand Pablo Ciano bezeichnete die laufende Vorweihnachtszeit als intensivste Phase des Jahres.

Bei DHL Express lagen die Paketmengen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday rund 20 Prozent über dem Durchschnitt. Laut Geert Schoonejans vom globalen Netzwerkmanagement hat das Unternehmen dafür gezielt zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Zentrale Ergebnisse des DHL eCommerce Trends Report:

  • 84 Prozent der Onlinehändler planten Aktionen rund um den Black Friday.
  • 75 Prozent der befragten Verbraucher nutzten Rabattangebote online.
  • Die verlängerte Black-Week-Phase gilt als fester Bestandteil des Jahresendgeschäfts.

Die Zahlen deuten auf stabile Konsumlaune hin, obwohl wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen. DHL sieht die Black und Cyber Week als Indikator für weltweite Einkaufsgewohnheiten.

Aus meiner Sicht unterstreicht der Rekordtag, wie zentral Logistikunternehmen für das digitale Weihnachtsgeschäft geworden sind. Das hohe Sendungsvolumen zeigt, dass Onlinehandel und schnelle Zustellung längst untrennbar miteinander verbunden sind.

