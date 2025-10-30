Gemini startet: Google macht die Speaker schlauer

Google hat diese Woche die Testphase für Gemini bei den eigenen Speakern ganz offiziell eingeleitet, wenn auch zunächst nur in den USA. Dort möchte Google in den kommenden Wochen schauen, ob alles läuft, dann „folgen 2026 weitere Länder“.

Vor ein paar Wochen kündigte Google einen ganz neuen Home Speaker an, der für Gemini entwickelt wurde, dieser soll 2026 kommen. Ich gehe davon aus, dass man die neuen Speaker (Display-Speaker gibt es ebenfalls) und die finale Version von Gemini parallel und global starten. Einen Zeitraum dafür haben wir jedoch nicht.

Der Google Assistant ist Geschichte und Gemini hat in diesem Jahr nach und nach das Ruder bei allen Plattformen von Google übernommen. Vermutlich wird man dann im ersten Halbjahr 2026 ein ganz neues Hardware-Lineup dafür vorstellen.

2026 wird ein spannendes KI-Jahr

2026 wird also ein sehr spannendes Jahr rund um KI und Hardware, denn das neue Siri kommt und Apple plant auch einen Speaker mit Display, die neue Alexa startet gerade und das neue Echo-Lineup läuft langsam an, Google ist bereit und auch bei OpenAI wird es rund um ChatGPT ab Ende 2026 schon die erste Hardware geben.