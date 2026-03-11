Marktgeschehen

Die App-Krise von Sonos: So haben die Nutzer darauf reagiert

Autor-Bild
Von
Google News
|
Sonos Roam App Detail

Sonos erlebte nach dem Start der komplett neuen App im Jahr 2024 die größte Krise des Unternehmens und rutschte massiv ab. Danach taumelte man etwas und dann kam der Neustart, der Chef und Gründer musste Sonos sogar verlassen.

2025 legte Sonos eine kurze „Pause“ ein und arbeitete an einer neuen Strategie, die vor allem intern zu sehen ist, so Tom Conrad bei Bloomberg. Das habe ich auch diese Woche in einem kurzen Hintergrundgespräch mit Sonos wahrgenommen.

Sonos-Nutzer waren weiter sehr loyal

Darüber hinaus wurde intensiv an der App und am System gearbeitet, Sonos hat in etwa 50 Updates in einem Jahr verteilt. Und das ohne neue Produkte. Die kommen jetzt wieder und Sonos hofft, dass die Nutzer der Marke weiterhin sehr treu sind.

Trotz Krise waren sie das nämlich, so der neue Chef von Sonos, und 9 von 10 Sonos-Speakern der letzten 20 Jahre sind weiterhin aktiv im Internet. Sonos hat also extrem loyale Nutzer und daher stehen diese bei der neuen Strategie im Fokus.

Ich habe Sonos trotz App-Krise auch weiterhin genutzt und bin, abgesehen von der fehlenden Lautstärkensteuerung über die Tasten (aber das liegt an Apple) wieder recht zufrieden damit. Mal schauen, wie das Fazit gegen Ende des Jahres lautet, wenn die ganzen Sonos-Produkte da sind und sich die neue Strategie entfaltet hat.

Frühlingsdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger

Auch mobiFlip beteiligt sich wieder an der alljährlichen Rabattwoche, die den Frühlingsanfang einläutet. Ab sofort könnt ihr mobiFlip Plus mit…

10. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Die App-Krise von Sonos: So haben die Nutzer darauf reagiert
Weitere Neuigkeiten
Deutschsprachige Länder planen gemeinsame Strategie für Kultur und KI
in Gesellschaft
Mercedes-Benz VLE: Das ist der neue Elektro-Van mit 700 km Reichweite
in Mobilität
MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden
in Mobilität
Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller
in Computer
Super Mario: LEGO und Nintendo kündigen neue Figur für 2027 an
in Gaming
Apple gibt komplett neues iPhone für 2028 angeblich auf
in Smartphones
Sonos Era 300 Detail
Sonos streicht ganz neues Produkt vor Marktstart
in Audio
tado° Thermostate bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert
in Schnäppchen
Neue Betrugsmasche: BaFin warnt vor falschem Trade Republic Support
in Fintech
Adobe erweitert Firefly und Photoshop um dialogorientierte KI
in Dienste