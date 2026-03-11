Die App-Krise von Sonos: So haben die Nutzer darauf reagiert

Sonos erlebte nach dem Start der komplett neuen App im Jahr 2024 die größte Krise des Unternehmens und rutschte massiv ab. Danach taumelte man etwas und dann kam der Neustart, der Chef und Gründer musste Sonos sogar verlassen.

2025 legte Sonos eine kurze „Pause“ ein und arbeitete an einer neuen Strategie, die vor allem intern zu sehen ist, so Tom Conrad bei Bloomberg. Das habe ich auch diese Woche in einem kurzen Hintergrundgespräch mit Sonos wahrgenommen.

Sonos-Nutzer waren weiter sehr loyal

Darüber hinaus wurde intensiv an der App und am System gearbeitet, Sonos hat in etwa 50 Updates in einem Jahr verteilt. Und das ohne neue Produkte. Die kommen jetzt wieder und Sonos hofft, dass die Nutzer der Marke weiterhin sehr treu sind.

Trotz Krise waren sie das nämlich, so der neue Chef von Sonos, und 9 von 10 Sonos-Speakern der letzten 20 Jahre sind weiterhin aktiv im Internet. Sonos hat also extrem loyale Nutzer und daher stehen diese bei der neuen Strategie im Fokus.

Ich habe Sonos trotz App-Krise auch weiterhin genutzt und bin, abgesehen von der fehlenden Lautstärkensteuerung über die Tasten (aber das liegt an Apple) wieder recht zufrieden damit. Mal schauen, wie das Fazit gegen Ende des Jahres lautet, wenn die ganzen Sonos-Produkte da sind und sich die neue Strategie entfaltet hat.