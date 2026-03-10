Play und Era: Sonos startet Comeback und kündigt neue Speaker an

Sonos hat letztes Jahr eine kleine Pause eingelegt und musste nach der großen Krise von 2024 schauen, dass man sich 2025 wieder sammelt und fokussiert. Doch man ist zurück und wird in diesem Jahr wieder mehrere neue Produkte vorstellen.

Den Anfang machen zwei neue Speaker, die sich beide im Vorfeld zeigten, einen davon können wir recht schnell abhaken. Der Sonos Era 100 SL ist die SL-Version des Sonos Era 100 von 2023, nur eben ohne Mikrofon und somit ohne Assistent.

Es handelt sich dabei um den drei Jahre alten Speaker, optisch tut sich auch nichts, aber eben mit weniger Möglichkeiten und dafür mit einer UVP von 199 Euro. Wobei man den normalen Era 100, den ich empfehlen kann, auch für 200 Euro bekommt.

Viel spannender finde ich jedoch den Sonos Play, der ein komplett neuer Speaker im Lineup ist und das mobile Portfolio aus Roam und Move erweitert und sich in der Mitte einordnet. Der Preis liegt mit 349 Euro aber liegt nicht ganz in der Mitte.

Highlights? Es gibt WLAN und Bluetooth (und Apple AirPlay 2), es gibt eine Base zum Laden (oder über USB C), die Akkulaufzeit liegt bei knapp 24 Stunden, LEDs liefern euch Details, gesteuert wird der Speaker mit Knöpfen (oben), eine IP67-Zertifizierung ist auch dabei und natürlich verspricht Sonos einen guten Sound.

Der Fokus des Sonos Play liegt aber wohl eher nicht auf dem Sound, denn Sonos wirbt in der Pressemitteilung sehr stark mit der Portabilität und man gibt an, dass die Speaker mit der Zeit dank Software-Updates immer besser werden. Die neue App, die in diesem Jahr kommen soll, wurde heute allerdings noch nicht gezeigt.

Den Sonos Play und Sonos Era 100 SL gibt es in Schwarz und Weiß, ab heute (also 10. März) können beide vorbestellt werden und Marktstart ist dann am 31. März.

