Vision Pro: Ein „seltener Misserfolg“ von Apple
Apple hat wohl die Produktion der Vision Pro bei Luxshare zum Start ins neue Jahr pausiert und die Ausgaben für das Marketing der Brille, obwohl es erst eine kleine Neuauflage gab, fast komplett heruntergefahren, so die Financial Times.
Die VR-Brille sei ein „seltener Misserfolg“ von Apple, bei dem es der Marke nicht gelingt, neue und alte Kunden für das Produkt zu begeistern. Und es gab auch sehr wenig Support von Entwicklern, was bei Apple doch eher ungewöhnlich ist.
Die Neuauflage ging auch keine Schwachstellen an, es gab einfach nur einen neuen Chip und ein neues Band. Das Band kann man so kaufen und die Leistung war nicht das Problem der Vision Pro. Die M5-Version dürfte also kein Erfolg werden.
Apple: Normale Brille statt VR-Headset
Apple dürfte dieses Produkt daher vorerst abgehakt haben, denn der Fokus rückt jetzt auch hier auf normale Brillen und es wäre denkbar, dass uns Apple in diesem Jahr erstmals eine Preview dafür zeigt. Eine günstigere Vision liegt auf Eis und eine neue Generation der Vision Pro, die mehr bietet, kommt in diesem Jahr auch nicht.
Es kommt nicht oft vor, dass Apple mit einer Kategorie so sehr scheitert, aber wenn man Apple eins lassen muss, dann ist es gutes Durchhaltevermögen. Ich würde die Vision-Reihe noch nicht abschreiben. Es war 2024 kein guter Start, 2025 war eine Katastrophe und 2026 wird es nicht anders sein, aber mal sollte es nicht abhaken.
Ich könnte mir gut vorstellen, da Tim Cook dieses Projekt sehr wichtig ist, dass man bei Apple einen Plan ausgearbeitet hat, um die Vision-Reihe noch erfolgreich zu machen. VR ist und bleibt aber eine Nische, eine normale Brille ist also sinnvoller.
Der Preis und vor allem was soll man mit dem Ding machen? Also welche konkrete Aufgabe/Problem löst sie? Das einzig Sinnvolle klang für mich, im Flugzeug damit nen Film zu gucken oder so, aber dann benötigt man AirPods im Ohr, welche aber im Flugzeug zu schwach sind, um sich „komplett“ abzukoppeln.
Es war einfach der Preis. hoffentlich lernt Apple daraus.
Nicht nur, VR ist auch so eher Nische, selbst die preiswerten Oculus-Modelle sind jetzt keine Produkte für die ganz breite Masse. Zeit in der virtuellen Realität ist Zeit weg von Familie und Co. und das wollen viele eher in kleinen Dosen im Alltag haben.
Wenn man eine VR Brille für den Preis, was früher ein Kleinwagen gekostet hat verkauft, brauch man sich nicht wundern. Zumal sie auch nicht soviel besser als die Konkurrenz ist. Der Akku ist sogar deutlich schlechter und dann auch noch extern verkabelt. Des Weiteren sind VR Brillen nunmal Nischenprodukt.