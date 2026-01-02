Vision Pro: Ein „seltener Misserfolg“ von Apple

Apple hat wohl die Produktion der Vision Pro bei Luxshare zum Start ins neue Jahr pausiert und die Ausgaben für das Marketing der Brille, obwohl es erst eine kleine Neuauflage gab, fast komplett heruntergefahren, so die Financial Times.

Die VR-Brille sei ein „seltener Misserfolg“ von Apple, bei dem es der Marke nicht gelingt, neue und alte Kunden für das Produkt zu begeistern. Und es gab auch sehr wenig Support von Entwicklern, was bei Apple doch eher ungewöhnlich ist.

Die Neuauflage ging auch keine Schwachstellen an, es gab einfach nur einen neuen Chip und ein neues Band. Das Band kann man so kaufen und die Leistung war nicht das Problem der Vision Pro. Die M5-Version dürfte also kein Erfolg werden.

Apple: Normale Brille statt VR-Headset

Apple dürfte dieses Produkt daher vorerst abgehakt haben, denn der Fokus rückt jetzt auch hier auf normale Brillen und es wäre denkbar, dass uns Apple in diesem Jahr erstmals eine Preview dafür zeigt. Eine günstigere Vision liegt auf Eis und eine neue Generation der Vision Pro, die mehr bietet, kommt in diesem Jahr auch nicht.

Es kommt nicht oft vor, dass Apple mit einer Kategorie so sehr scheitert, aber wenn man Apple eins lassen muss, dann ist es gutes Durchhaltevermögen. Ich würde die Vision-Reihe noch nicht abschreiben. Es war 2024 kein guter Start, 2025 war eine Katastrophe und 2026 wird es nicht anders sein, aber mal sollte es nicht abhaken.

Ich könnte mir gut vorstellen, da Tim Cook dieses Projekt sehr wichtig ist, dass man bei Apple einen Plan ausgearbeitet hat, um die Vision-Reihe noch erfolgreich zu machen. VR ist und bleibt aber eine Nische, eine normale Brille ist also sinnvoller.