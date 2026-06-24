Die Girocard möchte ab 2027 neue Wege gehen

Die Girocard, bei vielen noch als EC-Karte bekannt, möchte sich breiter für die Zukunft aufstellen und hat heute bestätigt, was wir schon seit ein paar Wochen wissen, sie „wandert in den digitalen Check-out“, so die EURO Kartensysteme GmbH.

Neben der klassischen Karte oder (wenn auch kaum verfügbar) NFC-Lösungen mit dem Smartphone, möchte man ab 2027 eine Alternative beim Bezahlvorgang in den Apps der Anbieter werden – sprich Lieferando, Amazon, Zalando und so weiter.

Konkrete Anbieter wurden noch nicht genannt, diese dürften aber bald folgen. Und wenn das gut bei Kunden ankommt, könnte sich das durchsetzen, denn bei uns in Deutschland ist die Girocard weiterhin beliebt. Ich nutze zwar seit Jahren (seit dem Start von Apple Pay) keine Girocard mehr, aber schön, dass sie sich weiterentwickelt.

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