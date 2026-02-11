Fintech

girocard dominiert: Deutschland zahlt schnell und digital

Autor-Bild
Von
|

Die Marke girocard bleibt 2025 die führende Bezahlkarte in Deutschland mit über acht Milliarden Transaktionen.

Die girocard hat ihre Position als meistgenutzte Debitkarte in Deutschland im Jahr 2025 weiter gefestigt. Verbraucherinnen und Verbraucher führten rund 8,3 Milliarden Transaktionen aus, was einem Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Der Umsatz mit der Karte erreichte etwa 308 Milliarden Euro und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert. Laut Unternehmensangaben unterstreichen diese Zahlen die Bedeutung eines eigenständigen deutschen Zahlungssystems.

Wachsende Akzeptanzstellen und Kontaktloszahlungen als Standard

Die Akzeptanz der girocard stieg deutlich: Im Jahr 2025 konnten Kunden an bis zu 1.344.000 Terminals bezahlen, 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Stationärer Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister setzen zunehmend auf die Debitkarte, was Kunden und Händlern Vorteile verschafft.

Besonders kontaktloses Bezahlen hat sich etabliert. Im Dezember 2025 wurden rund 88,5 Prozent aller Transaktionen kontaktlos abgewickelt. Gleichzeitig gewinnt die digitale girocard auf Smartphones und Smartwatches an Bedeutung.

Besondere Merkmale der girocard

  • Rund 100 Millionen ausgegebene Karten in Deutschland
  • Einbindung in verschiedene mobile Wallets und Banking Apps
  • Einheitliche PIN- und kontaktlose Bezahlmethoden
  • Flächendeckende Akzeptanz im stationären Handel

Ich kann die hohe Verbreitung und Nutzung der girocard durchaus anerkennen. Für mich bleibt die Karte allerdings eine absolute Notlösung. In der Regel zahle ich mit Apple Pay. Zudem finde ich es ein Unding, dass diese Bezahlkarte bei vielen Banken extra kostet.

Crash Tarife

Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar

Die Marke Crash bietet ab sofort eine 100 GB Allnet-Flat im Vodafone 5G-Netz für nur 11,99 Euro pro Monat an.…

11. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / girocard dominiert: Deutschland zahlt schnell und digital
Weitere Neuigkeiten
Telekom 1
Telekom Prepaid: Das sind die neuen MagentaMobil-Tarife
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert
in Mobilität
Crash Tarife
Crash Tarif: Jetzt 100 GB im 5G-Netz für 11,99 Euro sichern – monatlich kündbar
in Tarife
Audi macht Parken und Tanken jetzt kinderleicht
in Dienste
YouTube kopiert Spotifys erfolgreiches Playlist-Feature
in Audio
Android Auto kabellos nutzen: Motorola plant neues Dongle
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
OpenAI: ChatGPT-Hardware kommt doch erst 2027
in News
Facebook App Header
Facebook integriert weitere KI-Tools für Nutzerinhalte
in Social
Glasfaser statt Kupfer: Telekom klärt zur Abschaltung auf
in Provider
Volvo könnte neue Wege bei Elektroautos gehen
in Mobilität