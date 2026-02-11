girocard dominiert: Deutschland zahlt schnell und digital

Die Marke girocard bleibt 2025 die führende Bezahlkarte in Deutschland mit über acht Milliarden Transaktionen.

Die girocard hat ihre Position als meistgenutzte Debitkarte in Deutschland im Jahr 2025 weiter gefestigt. Verbraucherinnen und Verbraucher führten rund 8,3 Milliarden Transaktionen aus, was einem Anstieg von 4,8 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Der Umsatz mit der Karte erreichte etwa 308 Milliarden Euro und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert. Laut Unternehmensangaben unterstreichen diese Zahlen die Bedeutung eines eigenständigen deutschen Zahlungssystems.

Wachsende Akzeptanzstellen und Kontaktloszahlungen als Standard

Die Akzeptanz der girocard stieg deutlich: Im Jahr 2025 konnten Kunden an bis zu 1.344.000 Terminals bezahlen, 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Stationärer Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister setzen zunehmend auf die Debitkarte, was Kunden und Händlern Vorteile verschafft.

Besonders kontaktloses Bezahlen hat sich etabliert. Im Dezember 2025 wurden rund 88,5 Prozent aller Transaktionen kontaktlos abgewickelt. Gleichzeitig gewinnt die digitale girocard auf Smartphones und Smartwatches an Bedeutung.

Besondere Merkmale der girocard

Rund 100 Millionen ausgegebene Karten in Deutschland

Einbindung in verschiedene mobile Wallets und Banking Apps

Einheitliche PIN- und kontaktlose Bezahlmethoden

Flächendeckende Akzeptanz im stationären Handel

Ich kann die hohe Verbreitung und Nutzung der girocard durchaus anerkennen. Für mich bleibt die Karte allerdings eine absolute Notlösung. In der Regel zahle ich mit Apple Pay. Zudem finde ich es ein Unding, dass diese Bezahlkarte bei vielen Banken extra kostet.