iOS 26.4 macht Fortschritte: Apple schweigt aber weiterhin

Apple veröffentlichte letzte Woche die erste Beta von iOS 26.4 und wird mit dem Update ein paar Neuerungen einbauen. Außerdem könnte sich einiges bei CarPlay tun. Diese Woche gab es die zweite Beta von iOS 26.4 – vorerst für alle Entwickler.

Mit der neuen Version gibt es noch mehr Feinschliff beim Design und Apple und Google starten jetzt den E2EE-RCS-Test (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung). Aber es fehlt weiterhin jede Spur von der neuen Siri-Version, Apple schweigt komplett dazu.

Neues Siri bereitet wohl noch Probleme

Es sieht fast so aus, als ob Mark Gurman richtig lag, der diese Probleme kurz vor der Beta benannte und behauptete, dass Siri vielleicht sogar erst mit iOS 26.5 ein bisschen besser wird. Gut möglich, dass Apple die Neuerungen sogar verteilt und sie mit iOS 26.5, iOS 26.6 und so weiter im Laufe des Sommers einführen wird.

Doch es ist erst die zweite Beta, vielleicht tut sich in der Testphase noch etwas und vielleicht spricht Apple auf der Apple Experience kommende Woche darüber (was ich aber nicht glaube). Die neuen Siri-Tricks wurden übrigens vor ziemlich genau einem Jahr auf 2026 verschoben, seit dem hat sich Apple nicht dazu geäußert.

Ich bleibe dabei: Siri soll mit iOS 27 deutlich mächtiger werden und Gemini als Basis nutzen, da kann sich Apple das Mini-Update sparen und direkt im Herbst abliefern.