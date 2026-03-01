Ganz neuer Sonos-Lautsprecher zeigt sich

Sonos plant in diesem Jahr endlich mal wieder neue Produkte und dazu gehört wohl auch ein ganz neuer und portabler Lautsprecher, der sich Sonos Play nennt, der aber auch als „Play:1 Mini“ die Runde macht, so ganz klar ist es noch nicht.

Das liegt daran, dass dieser Speaker noch nicht offiziell ist, aber wir haben Bilder und er wird sich zwischen dem Roam und Move bei der Größe einordnen. Sonos wird den Play, nennen wir ihn hier einfach mal so, in Schwarz und Weiß anbieten.

Mit Blick auf den Leak aus Kanada ist von einem Preis von 250 Euro auszugehen, aber das kann auch noch ein Platzhalter sein. Es gibt eine IP67-Zertifizierung und die Akkulaufzeit liegt bei 24 Stunden, Bluetooth 5.3 ist neben WLAN mit dabei.

Sieht gut aus, ich mag die Mischung aus WLAN-Multiroom und Bluetooth bei Sonos und könnte mir gut vorstellen, dass wir diesen Speaker bald sehen, denn diese Art verkauft sich am besten im Frühjahr und Sommer – wenn man nach draußen geht.