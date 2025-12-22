Das große „Phänomen“ der PlayStation 5 Ära

Normalerweise erleben Spiele zum Start einen großen Hype und dominieren dann ein paar Wochen oder Monate die Charts. Dann werden sie im ersten Jahr mit dem ein oder anderen (geplanten) DLC gepusht, dann kommt der Sale, dann war es das.

Doch es gibt hin und wieder Ausnahmen und eine davon ist Gran Turismo 7 für die PlayStation 5. Hier hat Kazunori Yamauchi, Chef der Reihe bei Polyphony Digital, in einem Gespräch bei GT Planet verraten, dass GT7 eine große Überraschung sei.

Erfolgreichstes Gran Turismo aller Zeiten

Das Spiel wird gut gepflegt, ja, aber bei Sony hat keiner damit gerechnet, dass es nach so langer Zeit immer beliebter wird und monatlich auf über 2 Millionen aktive Spieler kommt. Neue Spieler kommen jeden Tag dazu, was es zum erfolgreichsten Gran Turismo aller Zeiten macht. Man habe „vorher noch nie so ein Phänomen gesehen“.

Interessant ist dabei auch, dass Sony das Spiel nie extrem im Preis gesenkt hat und es ist auch kein Bestandteil von PlayStation Plus. Spieler honorieren einfach nur, dass es ein gutes Spiel ist, welches vorzüglich von den Entwicklern gepflegt wird.