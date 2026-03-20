Fortnite für Android ist wieder zurück bei Google

Epic und Google haben sich in ihren Streitigkeiten geeinigt und bekannt gegeben, dass es ab jetzt wieder besser laufen soll. Ein Schritt ist das Comeback von Fortnite im Google Play Store, welches man erst vor ein paar Tagen offiziell bestätigt hat.

Ab sofort ist Fortnite wieder auf dem „Google-Weg“ zu haben und kann ab sofort kostenlos im Play Store heruntergeladen werden. Und ja, Fortnite ist immer noch ein Thema, nicht mehr ganz so gewaltig wie früher, aber es wird noch oft gespielt.

Ich bin ja mal gespannt, ob da irgendwann die Details ans Licht kommen, denn Epic wird sicher nicht die normale Gebühr an Google zahlen und es würde mich nicht wundern, wenn da ein spezieller Deal geschlossen wurde, der nicht offiziell ist.