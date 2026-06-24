Midea PortaSplit: Klimaanlage dank Hitzewelle aktuell quasi ausverkauft

Kurz nach der ersten Hitzewelle, die noch nicht so heftig und lang war, gab bereits die Midea PortaSplit als meinen Tipp der Woche. Mitten in der zweiten Hitzewelle des Jahres, die extremer und länger ist, ist die Nachfrage explodiert. Diese Woche dominierte die PortaSplit meine Timeline und ist nicht mehr bei Amazon lieferbar.

Man findet noch vereinzelte Exemplare, vor allem lokal bei Händlern, aber oftmals zahlt man auch mehr für die mobile Split-Klimaanlage. Es zeigt sich also wieder, dass man solche Produkte antizyklisch kauft, wem es jetzt zu teuer ist oder wer erst gar keine findet, sollte sich die Produktseite definitiv für den Herbst sichern.

Bei uns läuft die PortaSplit aktuell täglich und ich will sie nicht mehr missen. 2024 war sie, unter anderem auch bei uns, noch ein Geheimtipp, letztes Jahr machte sie dann die Runde, wir haben sie auch erneut empfohlen, und in diesem Jahr habe ich den Eindruck, dass sich ein kleiner Hype rund um die Klimaanlage entwickelt hat.

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