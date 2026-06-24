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Midea PortaSplit: Klimaanlage dank Hitzewelle aktuell quasi ausverkauft

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| 5 Kommentare
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Kurz nach der ersten Hitzewelle, die noch nicht so heftig und lang war, gab bereits die Midea PortaSplit als meinen Tipp der Woche. Mitten in der zweiten Hitzewelle des Jahres, die extremer und länger ist, ist die Nachfrage explodiert. Diese Woche dominierte die PortaSplit meine Timeline und ist nicht mehr bei Amazon lieferbar.

Man findet noch vereinzelte Exemplare, vor allem lokal bei Händlern, aber oftmals zahlt man auch mehr für die mobile Split-Klimaanlage. Es zeigt sich also wieder, dass man solche Produkte antizyklisch kauft, wem es jetzt zu teuer ist oder wer erst gar keine findet, sollte sich die Produktseite definitiv für den Herbst sichern.

Bei uns läuft die PortaSplit aktuell täglich und ich will sie nicht mehr missen. 2024 war sie, unter anderem auch bei uns, noch ein Geheimtipp, letztes Jahr machte sie dann die Runde, wir haben sie auch erneut empfohlen, und in diesem Jahr habe ich den Eindruck, dass sich ein kleiner Hype rund um die Klimaanlage entwickelt hat.

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  1. JonP 💎
    sagt am

    Habe meine noch vor knapp 2 Monaten für 625€ gekauft und bin so extrem dankbar für die Kühle.

    Antworten
  2. EXIT 🪴
    sagt am

    In meinem Büro vermuten mittlerweile auch einige Kollegen, dass ich Midea Vertreter bin, da ich so viel davon erzähle :D

    Antworten
  3. Jan 🏅
    sagt am

    Quasi meine gesamte Social Media Timeline ist voll damit. Finde faszinierend, wie viele Leute bereit sind, solche Summen dafür zu zahlen. Man weiß doch mittlerweile, wie heiß die Sommer werden und könnte gut antizyklisch kaufen.

    Antworten
  4. Robin 🏆
    sagt am

    Fast ausverkauft? Wo gibt es sie denn noch? 🙈

    Antworten
    1. Phono 👋
      sagt am zu Robin ⇡

      Das würde mich auch wirklich brennend interessieren

      Antworten

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