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Die nächste Xbox kommt vermutlich ohne Laufwerk

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Xbox Series X Cooling

Sony streicht die physischen Discs und steuert damit auf eine digitale Zukunft bei der PlayStation 6 zu. Und die Xbox? Die wird wohl folgen, so Quellen von Windows Central, denn Projekt Helix wird aktuell auch ohne ein Laufwerk entwickelt.

Unklar ist, wie es mit externen Laufwerken aussieht, sowas gibt es bei Microsoft bisher nicht, die Xbox Series S verzichtet beispielsweise komplett auf physische Datenträger. Es wäre möglich, dass Microsoft keine externe Lösung entwickelt.

Wie auch immer es am Ende kommt, eins steht fest: Das physische Zeitalter beim Gaming endet, und das schneller, als viele erwartet haben. Nicht nur die Nutzer gehen diesen Weg, jetzt machen auch die Konsolenhersteller viel mehr Druck.

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PlayStation 6: Sony spricht über Preis und neue Möglichkeiten

Es wirkt fast so, als würde Sony den kommenden PlayStation-Handheld am liebsten schon bestätigen, denn nicht nur in einem Interview…

30. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Dann bin ich raus.

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