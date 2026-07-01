Sony: Die PlayStation 6 wird „digital first“ sein

Als die PS4 auf den Markt kam, da gab es, wie bei der PS1, PS2 und PS3, nur eine Version mit eingebautem Laufwerk. Mit der PS5 änderte sich das, denn da gab es zum Start eine Version mit Laufwerk und eine günstigere Version ohne Laufwerk.

Allerdings war das Laufwerk beim Design noch fest eingeplant, was sich mit der PS5 Slim und PS5 Pro änderte. Die „Mid-Gen-Upgrades“ haben zwar weiterhin ein Laufwerk, aber es ist extern und nicht mehr fester Bestandteil dieser Konsole.

Bei der PS6 wird das sicher auch der Fall sein und das direkt zum Start, denn Sony selbst verkauft ab 2028 keine physischen Discs mehr. Und wenn das Sony und Rockstar (bei GTA 6) so machen, werden andere diesem Beispiel zeitnah folgen.

Spiele landen in der digitalen Ära

Wir sind zwar noch nicht in der „digital only“-Ära angekommen, aber wir sind jetzt in der „digital first“-Ära der Konsolen. Der Fokus liegt auf digitalen Verkäufen und Spieler, die noch eine Disc mit einer Box haben wollen, werden immer unwichtiger.

Das ist zum einen ein Trend bei den Spielern, den wir vorher auch in anderen Bereichen wie bei Filmen und Musik gesehen haben, auf der anderen Seite ist das für die Plattformbetreiber natürlich auch ein Vorteil, daher pushen sie den Trend.

Sony verdient 30 Prozent pro Verkauf im PlayStation Store aber nichts, wenn man das Spiel bei Amazon bestellt und noch weniger, wenn man es gebraucht verkauft. Sony, Nintendo, Microsoft, Valve und Co. sind also sicher große Fans des Trends.

PS6 Slim und Pro sicher ohne Laufwerk

Ich gehe mittlerweile also fest davon aus, dass das Design der PlayStation 6 mit Laufwerk weniger gut als ohne Laufwerk aussehen wird, wie bei der Slim und Pro, denn sie dürfte mit dem „digital first“-Ansatz von den Designern konzipiert werden.

Ich gehe sogar so weit und behaupte, dass wir mit einer möglichen PS6 Slim und PS6 Pro einen „digital only“-Ansatz sehen werden und es dann kein Laufwerk mehr gibt. Wieso sollte sich Sony sonst von Discs trennen, das erscheint nur logisch.

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