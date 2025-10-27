Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“

Gaming

Microsoft plant eine neue Xbox und mit Blick auf die aktuelle Generation und deren schlechten Zustand ist das Interesse groß. Was macht Microsoft? Wie will man die Probleme lösen? Eins ist schon offiziell sicher: Es wird vermutlich sehr teuer.

Die neue Xbox soll am Ende quasi ein Highend-PC sein, der aber etwas günstiger als ein vergleichbarer PC wäre, das berichtet jetzt auch Windows Central. Die Xbox soll sich allerdings „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“, so die Quelle weiter.

Eine Abwärtskompatibilität mit aktuellen und älteren Xbox-Spielen sei gegeben und weil es am Ende ein PC mit angepasster TV-Software ist, wird es auch alternative Stores wie Steam geben und Multiplayer-Spiele benötigen wohl auch kein Abo.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich hab das dumpfe Gefühl dass da ne AMD Ryzen A.I Max+ 395 Strix Point werkelt bzw deren Nachfolger..

