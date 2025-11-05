Die neue Tagesschau-App kommt nächsten Monat

Die Tagesschau hat in den letzten Wochen im Hintergrund an einer neuen App für Android und iOS gearbeitet, welche im Dezember kommen soll. Es handelt sich um Version 4.0 und diese bringt unter anderem ein frisches Design für die App mit.

Mit der neuen Tagesschau-App gibt es ein persönlicheres Erlebnis, eine optimierte Technik für die App selbst und einen neuen Aufbau. Einen finalen Changelog mit allen Änderungen und Details hat man bei der Tagesschau allerdings nicht geteilt.

Das letzte große Update der App hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, es erschien im Frühjahr 2020. In einem Beitrag bei der Tagesschau findet ihr übrigens die Links für die Beta, denn man wünscht sich Feedback bis zur finalen Version.