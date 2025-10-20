Gaming

Nintendo Switch 2: Hohe Nachfrage und eine Überraschung für Fans

Nintendo ist weiterhin auf Erfolgskurs mit der Switch 2 und auch wenn ich gestehen muss, dass das Lineup okay, aber bisher nicht überragend ist, so merke ich auch, wie sehr man sich nach dieser besseren Hardware der Switch gesehnt hat. Sie ist mehr als überfällig gewesen. Das sehen wohl auch anderen Nintendo-Nutzer so.

Bei Nintendo rechnet man mit einer höheren Nachfrage über Weihnachten und hat die Produktion hochgefahren, so Bloomberg, man könnte 20 Millionen Einheiten in diesem Geschäftsjahr knacken, womit die Switch 2 besser als die Switch gestartet wäre. Selbst sehr harte Kritik am neuen Pokémon hält die Konsole also nicht auf.

Nintendo plant wohl DS-Spiele

Zum Start der neuen Switch-Generation gab es die GameCube-Spiele bei Switch Online, aber Nintendo könnte im Laufe der Zeit mehr geplant haben, denn es wurde ein Patent entdeckt, welches auf DS-Spiele hindeutet. Dieser Schritt würde viele Fans sicher freuen, auch wenn ich vermute, dass das noch eine Weile dauert.

Die Switch 2 wäre übrigens nicht die erste Konsole, auf der man in einer virtuellen Konsole die DS-Ära neu erleben kann, das war schon bei der Wii U möglich. Doch die war bekanntlich ein Flop. Meine Vermutung ist, dass Nintendo den Schritt plant, aber noch nicht 2025 und auch nicht 2026, ich würde eher 2027 damit rechnen.

