Die Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo

Die Nintendo Switch hat den Nintendo DS abgelöst und kommt laut Nintendo auf 155,37 Millionen Einheiten. Es ist also ganz offiziell die erfolgreichste Konsole von Nintendo, wobei der DS ja nur ein reiner Handheld war.

Die erfolgreichste Konsole aller Zeiten bleibt die PS2, da hat Sony die Zahl vor einer Weile auf 160 Millionen angehoben. Diesen großen Meilenstein wird die Switch ohne eine Aktion aber womöglich nicht mehr erreichen.

Bei der Switch 2 läuft es für Nintendo übrigens auch hervorragend, sie knackte Ende 2025 die 17 Millionen und benötigte weniger als ein Jahr, um beliebter als eine Wii U zu sein (das war echt ein gewaltiger Flop).