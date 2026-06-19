Die Welt der Saugroboter hat eine neue Nummer 1

Es scheint Dreame in den letzten Monaten besonders wichtig zu sein, dass man an Roborock vorbeizieht und sich die Krone bei Saugrobotern aufsetzen kann. Erst warb man damit, dass man die neue Nummer 1 in Europa sei, jetzt sogar weltweit.

Aktuelle Zahlen von IDC belegen, so Dreame, dass man bisher die Nummer 1 bei den Saugrobotern in diesem Jahr ist. Letztes Jahr war Roborock noch die Nummer 1 der Welt. Wobei auch erst Halbzeit ist, Roborock könnte also noch vorbeiziehen.

Man merkt aber auch, dass sich Roborock in letzter Zeit eher auf hochpreisige Modelle fokussiert hat und den Fokus wohl auf Gewinnmarge gelegt hat. Was für einen Marktführer nicht ungewöhnlich ist. Es ist also unklar, ob sie das hier stört.

Aber Konkurrenz ist immer gut und wichtig und bringt neue Technologien voran und Preise nach unten. Ich bin letztes Jahr auch von Roborock zu Dreame, aktuell aber ohne Saugroboter. Ein neues Modell muss her, dazu dann aber bald etwas mehr.

Die weltweite Nummer 1 bei Absatz und Umsatz im ersten Quartal 2026 zu erreichen, ist ein bedeutender Meilenstein für Dreame Robot Vacuum. Das Ergebnis zeigt, wie konsequent wir auf Innovation, Qualität und nutzerzentriertes Design setzen. Wir werden auch künftig die Grenzen der Haushaltsrobotik verschieben, um Menschen auf der ganzen Welt smartere und sinnvollere Wohnerlebnisse zu ermöglichen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗