Die Xbox geht neue Wege: Microsoft kündigt „XP“ an

Der Deal mit Hideo Kojima war nicht einfach nur ein Spiel, welches sich Microsoft von Sony schnappte und für die Xbox sichern wollte, man deutete bei diesem Deal schon an, dass mehr dahinter steckt, da man auch Inhalte über Spiele hinaus plant.

Darum wird sich in Zukunft „XP“ kümmern, eine neue Xbox-Sparte, die Microsoft heute ins Leben gerufen hat und die Kayleen Walters leitet. XP kümmert sich um Dinge wie Serien, Filme, Live-Events, Partnerschaften und alles was es noch gibt.

Laut Microsoft gibt es vier Bereiche:

XBOX PICTURES: Wir bringen unsere Welten und Charaktere durch Film, Fernsehen und andere Formen des linearen Storytellings einem neuen Publikum näher.

Wir bringen unsere Welten und Charaktere durch Film, Fernsehen und andere Formen des linearen Storytellings einem neuen Publikum näher. XBOX PRODUCTS: Wir entwickeln Produkte, die dem Fandom gerecht werden und es den Fans ermöglichen, die von ihnen geliebten Franchises zu feiern und zum Ausdruck zu bringen.

Wir entwickeln Produkte, die dem Fandom gerecht werden und es den Fans ermöglichen, die von ihnen geliebten Franchises zu feiern und zum Ausdruck zu bringen. XBOX PLACES: Wir bringen Communities durch Live-Veranstaltungen, immersive Erlebnisse, Attraktionen, Übertragungen und Veranstaltungsorte zusammen.

Wir bringen Communities durch Live-Veranstaltungen, immersive Erlebnisse, Attraktionen, Übertragungen und Veranstaltungsorte zusammen. XBOX PARTNERSCHAFTEN: Wir arbeiten mit Kreativen, Marken und Communities zusammen, um neue Erlebnisse, Sponsoring-Maßnahmen und Markenpartnerschaften zu entwickeln.

Wenn Microsoft jetzt also grünes Licht für ein neues Spiel gibt, dann wird man sicher auch mit XP zusammenarbeiten und überlegen, ob man mehr herausholen (sprich mehr Geld damit verdienen) kann. Man hat sicher auch bei Sony gesehen, wie gut die Marken (Spider-Man, Last of Us und Co.) außerhalb funktionieren.

Für Microsoft ist dieser Bereich übrigens kein Neuland, im Gegenteil, es gibt schon Marken wie Minecraft, die über das Spiel hinaus funktionieren. Der Schritt zu XP zeigt aber, dass das in Zukunft noch wichtiger wird. Am Ende geht es zwar um mehr Umsatz und Gewinn, aber das dürfte der Xbox-Sparte langfristig helfen.

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