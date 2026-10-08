Gaming

GTA 6: Der bisher größte Leak zum Spiel ist da

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Kurz vor dem ausführlichen Blick von Rockstar selbst, den man erst bei Netflix und später bei YouTube zeigte, zog sich der bekannte Leaker „Cyberleek“ zurück und wir dachten alle, dass es das war. Doch er ist zurück und er zockt noch GTA 6.

25 volle Minuten GTA 6 Gameplay

Heute hat er den bisher größten Leak zum Spiel veröffentlicht, quasi einen eigenen „Extended Leek“ (als Anspielung auf den Extended Look). Auch hier gibt es fast eine halbe Stunde vom Spiel zu sehen, was wir euch hier allerdings nicht zeigen.

Ich habe erste Details bei Reddit und Co. aufgeschnappt, bin aber an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr so viel vom Gameplay sehen will. Ein Trailer 3 wäre nett, aber mir reicht das, ich freue mich jetzt auf den 19. November und vermeide sowas.

Richtige Spoiler zur Story gibt es darin übrigens nicht, aber ein paar neue Details, wie eine First-Person-Ansicht beim Fahren und man sieht viel Fahrdynamik. Man sieht vor allem sehr viel vom „Thrillbilly Mud Club“, einem großen Offroad Fahrpark.

Es ist übrigens Donnerstag, vielleicht plant auch Rockstar heute mal wieder neue Details zu GTA 6. Schade ist nur, dass wir frisches Material vom Spiel von einem Leaker bekommen und das offizielle Marketing derzeit eher Merch verkaufen will.

Unterhaltung · 8. Oktober 2026

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  1. pankras 🌟
    sagt am

    🥱

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu pankras ⇡

      ☕️

      Antworten

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