Die Xbox hat ein Problem: Viele Entwickler springen jetzt ab

Die Xbox befand sich in den letzten Jahren schon im Abwärtstrend, aber man hat diesen mit der neuen Strategie (Xbox-Spiele für andere Konsolen) bei Microsoft rasant beschleunigt. In den Geschäftszahlen ist der Einbruch sehr klar zu sehen.

Doch nicht nur dort steuert die aktuelle Xbox-Generation auf ihr Ende zu, auch bei Entwicklern ist die Konsole zunehmend unbeliebt, was die aktuelle „State of the Game“-Umfrage der Game Developers Conference diese Woche ganz klar zeigte.

Xbox wird bei Entwicklern unbeliebter

Während 80 Prozent der befragten Entwickler ihr Spiel für den PC entwickeln wollen und das die dominante Plattform der Branche bleibt, so liegen die PS5 und Switch 2, wie übrigens auch das Steam Deck, mit 40 Prozent auf dem zweiten Platz.

Danach kommt erst die Xbox, aber sie liegt nur noch bei 20 Prozent, was kein gutes Zeichen ist, denn 40 Prozent der befragten Entwickler haben ihr Spiel vorher für die Xbox entwickelt. Sie liegt damit nur noch knapp vor mobilen Plattformen wie Android und iOS, die bei Entwicklern von großen Spielen eigentlich unbeliebt sind.

Dort dominieren immerhin die Casual-Clash-Royale-Candy-Crush-Spiele.

PC ist als Plattform nur bedingt lukrativ

Diese Umfrage ist also auf der einen Seite ein gutes Signal für Microsoft, die den Fokus mittlerweile auf Windows und den PC bei Gaming gelegt haben, aber auch ein schlechtes Signal, denn da bietet man nur die Plattform an. Bei den Stores gibt es mit Steam und Epic deutlich beliebtere Optionen für die Spieler da draußen.

Der Umsatz der Gamingsparte ist im letzten Quartal eingebrochen, weil die neuen Spiele nicht so gut ankamen. Sowas kann bei Sony und Nintendo der eigene Store abfangen, da man eine große Plattform mit einem exklusiven Store besitzt. Das hat Microsoft bei Konsolen nicht mehr und die Xbox wird mittlerweile lieblos behandelt.

Ich bin gespannt, wie Microsoft dieses Schiff mit der neuen Generation wenden will, denn die aktuelle Xbox fährt man gerade an die Wand. Mit Blick auf die Konkurrenz bleibt zu hoffen, dass man jetzt ein gutes Konzept für die nächste Xbox parat hat.

Sonst war es das vermutlich mit der Ära der Xbox als klassische Konsole.