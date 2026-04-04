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Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren

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| 11 Kommentare

Das Unternehmen Samsung präsentiert eine App und neue Kopfhörer, die Reisekrankheit mithilfe eines 100-Hz-Tons reduzieren sollen.

Samsung stellt mit der Hearapy App in Kombination mit den Galaxy Buds4 Pro eine Lösung vor, die laut Unternehmensangaben Übelkeit und Schwindel auf Reisen mindern kann. Grundlage ist ein 100-Hz-Sinuston, der über die Kopfhörer abgespielt wird und das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimulieren soll.

Die Reisekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke zwischen Auge und Gleichgewichtsorgan. Bisher kamen vor allem Medikamente oder alternative Methoden wie Akupressur zum Einsatz.

Samsung verweist auf Forschungsergebnisse der Nagoya University, die eine Verbesserung der Balanceleistung durch gezielte akustische Stimulation zeigen.

Technik und Studienlage zur Hearapy App

Laut den zitierten Studien kann ein Ton mit 100 Hz bei einer Lautstärke von 75 bis 85 dB die Beschwerden reduzieren, wenn er mindestens eine Minute lang vor der Fahrt gehört wird. Die Wirkung halte unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Stunden an und setze voraus, dass keine anderen Geräusche den Ton überlagern.

Zentrale Merkmale der Lösung:

  • 100-Hz-Sinuston über App mit integriertem Timer
  • Automatische Lautstärkeeinstellung für definierte Bedingungen
  • Adaptive Geräuschunterdrückung zur Minimierung von Störgeräuschen
  • Optimierte Lautsprecherfläche für präzise Basswiedergabe

Die Galaxy Buds4 Pro verfügen laut Samsung über eine vergrößerte Mitteltieftönerfläche sowie adaptive Klang- und Geräuschunterdrückungstechnologien, um den Ton möglichst exakt wiederzugeben. Ergänzend analysieren Algorithmen Trageposition und Umgebung in Echtzeit.

Ich sehe den Ansatz als technisch interessant, weil er auf konkreten Studien basiert, halte die praktische Wirksamkeit im Alltag aber für abhängig von Nutzungsszenario und individueller Empfindlichkeit.

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  1. pankras ☀️
    sagt am

    Schlichtes Design, nett.

    Mir persönlich sagt das fehlende Apple Symbol nicht zu. 🤣

    Antworten
  2. Guido ☀️
    sagt am

    Ich empfehle Boarding Glasses. :)

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Vielleicht bei Autofahrten oder ähnlichen Situationen einfach mal bewusst auf Smartphone und Tablet verzichten, dann löst sich das Problem ganz von selbst. 😉

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Nein, das hat damit nichts zu tun.

      Antworten
    2. Maximilian 🔱
      sagt am zu Carlo ⇡

      Das hat damit mal überhaupt nichts zu tun

      Antworten
      1. Neuhier 🔆
        sagt am zu Maximilian ⇡

        Oh doch!

        Antworten
      2. Carlo 🔅
        sagt am zu Maximilian ⇡

        Doch, und wie es damit zu tun hat.

        Antworten
        1. Guido ☀️
          sagt am zu Carlo ⇡

          Sag mir, dass du keine Ahnung hast, ohne zu sagen, dass du keine Ahnung hast. ✅

          Antworten
      3. Ben10 🪴
        sagt am zu Maximilian ⇡

        Bullshit!

        Kinetose entsteht durch einen Sensorischen Konflikt. Dein Gehirn erhält zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Informationen über deine Bewegung:

        Das Gleichgewichtsorgan (im Innenohr): Registriert Bewegung (das Schwanken des Schiffes, das Beschleunigen des Autos oder Turbulenzen im Flugzeug).

        Die Augen: Melden oft Stillstand (wenn du zum Beispiel im Auto auf ein Buch oder dein Handy starrst).

        Das Gehirn kann diese Signale nicht in Einklang bringen. Evolutionär gesehen deutet ein solcher Sinneskonflikt oft auf eine Vergiftung hin (z. B. durch halluzinogene Beeren), weshalb der Körper mit Schutzmechanismen reagiert, um den vermeintlichen Giftstoff loszuwerden.

        Antworten
        1. Maximilian 🔱
          sagt am zu Ben10 ⇡

          Ok Ben.

          Antworten
  4. Matze51 🌀
    sagt am

    Wäre ich als Kind super Testperson gewesen

    Antworten

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