Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren
Das Unternehmen Samsung präsentiert eine App und neue Kopfhörer, die Reisekrankheit mithilfe eines 100-Hz-Tons reduzieren sollen.
Samsung stellt mit der Hearapy App in Kombination mit den Galaxy Buds4 Pro eine Lösung vor, die laut Unternehmensangaben Übelkeit und Schwindel auf Reisen mindern kann. Grundlage ist ein 100-Hz-Sinuston, der über die Kopfhörer abgespielt wird und das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimulieren soll.
Die Reisekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke zwischen Auge und Gleichgewichtsorgan. Bisher kamen vor allem Medikamente oder alternative Methoden wie Akupressur zum Einsatz.
Samsung verweist auf Forschungsergebnisse der Nagoya University, die eine Verbesserung der Balanceleistung durch gezielte akustische Stimulation zeigen.
Technik und Studienlage zur Hearapy App
Laut den zitierten Studien kann ein Ton mit 100 Hz bei einer Lautstärke von 75 bis 85 dB die Beschwerden reduzieren, wenn er mindestens eine Minute lang vor der Fahrt gehört wird. Die Wirkung halte unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Stunden an und setze voraus, dass keine anderen Geräusche den Ton überlagern.
Zentrale Merkmale der Lösung:
- 100-Hz-Sinuston über App mit integriertem Timer
- Automatische Lautstärkeeinstellung für definierte Bedingungen
- Adaptive Geräuschunterdrückung zur Minimierung von Störgeräuschen
- Optimierte Lautsprecherfläche für präzise Basswiedergabe
Die Galaxy Buds4 Pro verfügen laut Samsung über eine vergrößerte Mitteltieftönerfläche sowie adaptive Klang- und Geräuschunterdrückungstechnologien, um den Ton möglichst exakt wiederzugeben. Ergänzend analysieren Algorithmen Trageposition und Umgebung in Echtzeit.
Ich sehe den Ansatz als technisch interessant, weil er auf konkreten Studien basiert, halte die praktische Wirksamkeit im Alltag aber für abhängig von Nutzungsszenario und individueller Empfindlichkeit.
Schlichtes Design, nett.
Mir persönlich sagt das fehlende Apple Symbol nicht zu. 🤣
Ich empfehle Boarding Glasses. :)
Vielleicht bei Autofahrten oder ähnlichen Situationen einfach mal bewusst auf Smartphone und Tablet verzichten, dann löst sich das Problem ganz von selbst. 😉
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Das hat damit mal überhaupt nichts zu tun
Oh doch!
Doch, und wie es damit zu tun hat.
Sag mir, dass du keine Ahnung hast, ohne zu sagen, dass du keine Ahnung hast. ✅
Bullshit!
Kinetose entsteht durch einen Sensorischen Konflikt. Dein Gehirn erhält zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Informationen über deine Bewegung:
Das Gleichgewichtsorgan (im Innenohr): Registriert Bewegung (das Schwanken des Schiffes, das Beschleunigen des Autos oder Turbulenzen im Flugzeug).
Die Augen: Melden oft Stillstand (wenn du zum Beispiel im Auto auf ein Buch oder dein Handy starrst).
Das Gehirn kann diese Signale nicht in Einklang bringen. Evolutionär gesehen deutet ein solcher Sinneskonflikt oft auf eine Vergiftung hin (z. B. durch halluzinogene Beeren), weshalb der Körper mit Schutzmechanismen reagiert, um den vermeintlichen Giftstoff loszuwerden.
Ok Ben.
Wäre ich als Kind super Testperson gewesen