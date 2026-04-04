Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren

Das Unternehmen Samsung präsentiert eine App und neue Kopfhörer, die Reisekrankheit mithilfe eines 100-Hz-Tons reduzieren sollen.

Samsung stellt mit der Hearapy App in Kombination mit den Galaxy Buds4 Pro eine Lösung vor, die laut Unternehmensangaben Übelkeit und Schwindel auf Reisen mindern kann. Grundlage ist ein 100-Hz-Sinuston, der über die Kopfhörer abgespielt wird und das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimulieren soll.

Die Reisekrankheit entsteht durch widersprüchliche Sinneseindrücke zwischen Auge und Gleichgewichtsorgan. Bisher kamen vor allem Medikamente oder alternative Methoden wie Akupressur zum Einsatz.

Samsung verweist auf Forschungsergebnisse der Nagoya University, die eine Verbesserung der Balanceleistung durch gezielte akustische Stimulation zeigen.

Technik und Studienlage zur Hearapy App

Laut den zitierten Studien kann ein Ton mit 100 Hz bei einer Lautstärke von 75 bis 85 dB die Beschwerden reduzieren, wenn er mindestens eine Minute lang vor der Fahrt gehört wird. Die Wirkung halte unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei Stunden an und setze voraus, dass keine anderen Geräusche den Ton überlagern.

Zentrale Merkmale der Lösung:

100-Hz-Sinuston über App mit integriertem Timer

Automatische Lautstärkeeinstellung für definierte Bedingungen

Adaptive Geräuschunterdrückung zur Minimierung von Störgeräuschen

Optimierte Lautsprecherfläche für präzise Basswiedergabe

Die Galaxy Buds4 Pro verfügen laut Samsung über eine vergrößerte Mitteltieftönerfläche sowie adaptive Klang- und Geräuschunterdrückungstechnologien, um den Ton möglichst exakt wiederzugeben. Ergänzend analysieren Algorithmen Trageposition und Umgebung in Echtzeit.

Ich sehe den Ansatz als technisch interessant, weil er auf konkreten Studien basiert, halte die praktische Wirksamkeit im Alltag aber für abhängig von Nutzungsszenario und individueller Empfindlichkeit.