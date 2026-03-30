HUAWEI führt kontaktloses Bezahlen auf Smartwatches ein

Das Unternehmen HUAWEI erweitert seine Smartwatch-Funktionen in Europa um kontaktloses Bezahlen über Curve Pay.

Die Funktion ermöglicht laut Unternehmensangaben das Bezahlen per Tap-to-Pay direkt über kompatible Smartwatch-Modelle. Unterstützt werden unter anderem die HUAWEI WATCH Ultimate 2, GT 6, GT 5, WATCH 5 und WATCH FIT 4 sowie weitere Geräte.

Laut HUAWEI können Nutzer mehrere Karten in einem Smart Wallet verwalten und Zahlungen an kontaktlosen Terminals in Europa durchführen. Zusätzlich sind Sicherheitsfunktionen wie eine automatische Sperre beim Ablegen der Uhr und eine Passcode-Abfrage integriert.

Die Nutzung setzt die Installation der Curve Pay-App aus einer App-Plattform sowie die Kopplung mit der Smartwatch voraus.