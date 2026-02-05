Diese neuen Amazon Smart TVs starten jetzt deutlich billiger

Das Unternehmen Amazon bringt eine neue Generation seiner Fire TV Smart TVs in mehreren Serien ab sofort in den Handel.

Amazon hat sein Smart-TV-Portfolio erneuert und stellt die Fire TV 2-Serie, die Fire TV 4-Serie sowie die Fire TV Omni QLED-Serie vor. Die Geräte sind laut Unternehmensangaben ab sofort verfügbar und sollen sich durch ein schlankeres Design, höhere Rechenleistung und neue sensorbasierte Funktionen auszeichnen. Alle Serien laufen mit Fire TV und integrieren Alexa zur Sprachsteuerung.

Die Fire TV Omni QLED-Serie positioniert Amazon als technisch umfangreichste Variante. Die Displays sind nach Angaben des Unternehmens rund 60 Prozent heller als bei den Vorgängermodellen und bieten deutlich mehr lokale Dimming-Zonen. Unterstützt werden Dolby Vision sowie HDR10+ Adaptive, während ein neuer Prozessor die Bedienung um etwa 40 Prozent beschleunigen soll.

Omnisense-Technologie und neue Funktionen

Ein zentrales Merkmal der neuen Generation ist die Omnisense-Technologie. Sie erkennt laut Amazon die Anwesenheit von Personen im Raum und aktiviert den Bildschirm automatisch, um Inhalte wie Fotos oder Kunstwerke anzuzeigen. Wird der Raum verlassen, schaltet sich der Fernseher ab. Die Technik kommt auch bei interaktiven Kunstdarstellungen zum Einsatz und ist erstmals nicht nur der Omni QLED-Serie vorbehalten.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale im Überblick

Omnisense-Sensorik zur automatischen Ein- und Abschaltung

Dialog-Boost zur Hervorhebung von Sprache

Quad-Core-Prozessor mit Leistungssteigerung

Alexa-Sprachsteuerung ohne Fernbedienung

Die Fire TV 2-Serie bietet HD-Auflösung und richtet sich an den Einstiegsbereich, während die Fire TV 4-Serie mit 4K-Auflösung ausgestattet ist. Beide Serien verfügen über ultradünne Rahmen und sind laut Amazon rund 30 Prozent schneller als ihre Vorgänger.

Zum Marktstart werden alle Modelle zu reduzierten Einführungspreisen angeboten, die je nach Serie und Bildschirmgröße deutlich unter den regulären Preisempfehlungen liegen.

