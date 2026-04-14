Digitale Ausweis-App des Staates: Neue Webseite erklärt das Projekt

Die Projektwebseite zur staatlichen EUDI-Wallet ist online und bündelt zentrale Informationen zum aktuellen Stand des Vorhabens.

Die neue Webseite dient als zentraler Einstiegspunkt für Nutzer, die sich über Zielbild, Funktionsweise und Entwicklungsstand der staatlichen EUDI-Wallet informieren wollen. Laut einer Mitteilung soll sie an einem Ort erklären, wie das Projekt aufgebaut ist und welche Anwendungen daraus entstehen können.

Laut Projektkommunikation bietet die Seite einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, wichtige Meilensteine und das entstehende Umfeld der EUDI-Wallet. Außerdem soll sie Orientierung zu den nächsten Schritten geben und den Fortschritt der Umsetzung nachvollziehbar machen.

Neue Projektwebseite zur EUDI-Wallet

Zentrale Inhalte der Seite:

Überblick über Ziel und Funktionsweise

Informationen zu Entwicklungen und Meilensteinen

Einordnung des entstehenden Ökosystems

Ausblick auf weitere Schritte im Projekt

FAQ-Bereich

Die Webseite dient als Instrument, um sichtbar zu machen, wie die staatliche EUDI-Wallet schrittweise in die praktische Umsetzung überführt werden soll.