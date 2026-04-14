Digitale Ausweis-App des Staates: Neue Webseite erklärt das Projekt
Die Projektwebseite zur staatlichen EUDI-Wallet ist online und bündelt zentrale Informationen zum aktuellen Stand des Vorhabens.
Die neue Webseite dient als zentraler Einstiegspunkt für Nutzer, die sich über Zielbild, Funktionsweise und Entwicklungsstand der staatlichen EUDI-Wallet informieren wollen. Laut einer Mitteilung soll sie an einem Ort erklären, wie das Projekt aufgebaut ist und welche Anwendungen daraus entstehen können.
Laut Projektkommunikation bietet die Seite einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, wichtige Meilensteine und das entstehende Umfeld der EUDI-Wallet. Außerdem soll sie Orientierung zu den nächsten Schritten geben und den Fortschritt der Umsetzung nachvollziehbar machen.
Neue Projektwebseite zur EUDI-Wallet
Zentrale Inhalte der Seite:
- Überblick über Ziel und Funktionsweise
- Informationen zu Entwicklungen und Meilensteinen
- Einordnung des entstehenden Ökosystems
- Ausblick auf weitere Schritte im Projekt
- FAQ-Bereich
Die Webseite dient als Instrument, um sichtbar zu machen, wie die staatliche EUDI-Wallet schrittweise in die praktische Umsetzung überführt werden soll.
Was ist die EUDI-Wallet und wie funktioniert sie?
Die EUDI-Wallet ist deine persönliche digitale Brieftasche für Identitätsdaten und Nachweise. Sie funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Alle Nachweise werden sicher direkt auf deinem eigenen Smartphone gespeichert und nur bei Bedarf von dir vorgelegt. Dabei behältst du die volle Kontrolle, da immer nur die absolut erforderlichen Informationen geteilt werden. Es gibt keine zentrale Speicherung deiner persönlichen Daten – alles bleibt in deiner Hand. Die Wallet dient als moderne Ergänzung zu deinen bestehenden physischen Dokumenten und ist zukünftig europaweit einsetzbar.
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