Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht

Bildquelle: PQube/Crinkle Cut Games

Über das Spiel Game Discounty, in dem ihr in die Rolle eines Supermarktbesitzers schlüpft, der das Geschäftsimperium seiner Tante ausbauen muss, hatte ich bereits Anfang Juni berichtet. Nun haben der Publisher PQube und das kleine Entwicklerstudio Crinkle Cut Games die sofortige Veröffentlichung des Spiels verkündet und passend dazu den Launch-Trailer veröffentlicht.

Ganz nach euren Wünschen – dein Supermarkt

Wie zuvor berichtet, legt das Spiel einen großen Fokus auf den Simulationsaspekt und umfasst sämtliche Themen, mit denen sich ein Supermarktleiter auseinandersetzen muss. Dazu gehören Einkaufspreise, Lagerbestände, Kassenabrechnungen, Verkaufsverträge und die Positionierung der Verkaufsware im Laden.

Discounty ist ab sofort als digitale Version für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series S und X, Nintendo Switch und PC erhältlich. Die Versionen für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch sind auch als physische Handelsversionen verfügbar gemacht. Die PlayStation-Version ist für 29,99 Euro erhältlich, während die Switch-Version auf Amazon für 35,99 Euro gelistet ist.

S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neuen Features

Mitte Juli kündigte das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World das Game S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auch für die PlayStation…

26. August 2025 | Jetzt lesen →

