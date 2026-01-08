Disney+ bekommt 2026 ein neues Videoformat

Euch reicht TikTok nicht aus und ihr sucht nach den zahlreichen Kopien nach noch einer App, in der ihr vertikale Videos „doomscollen“ könnt? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn Disney+ wird diese bis Ende des Jahres einführen.

Im Gespräch mit Deadline hat Erin Teague verraten, dass man bei Disney einen Mix an Inhalten plant. Es wird kurze Videos geben, die man auch in anderen Netzwerken nutzt, es wird Ausschnitte aus Serien und Filmen und sogar neue Inhalte geben.

Alle kurzen und vertikalen Inhalte, die Disney produziert und teilt, will man bald bei Disney+ in der App anbieten. Klingt furchtbar und ich hoffe nur, dass das in der App für Smartphones bleibt und man die Inhalte nicht in der TV-App pushen möchte.