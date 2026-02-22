Mein Tipp der Woche: Futurama*

Wir schauen seit einer Weile mal wieder Simpsons und haben vor ein paar Jahren ganz am Anfang angefangen. Das machen wir bis heute, aber als Futurama mit der neuen Staffel an den Start ging, da haben wir auch diese Serie neu angefangen.

Jedenfalls wollten wir das, es dauerte noch eine Weile, bis die Zeit kam. Aber uns begleitet Futurama jetzt seit einigen Monaten und mir machen die ersten Folgen der Serie mal wieder sehr viel Spaß, im Gegensatz zu den Simpsons habe ich auch noch nicht jeden Inhalt und vor allem nicht mehrmals gesehen, einiges ist neu.

Warum ist da ein * in der Überschrift zu sehen? Weil wir tatsächlich noch bei den alten Inhalten und bis heute nicht bei der Neuauflage angekommen sind. Ich weiß also nicht, wie gut die neuen Folgen sind, die alten sind aber durchaus gut gealtert.

Wir schauen Futurama, wie auch Simpsons, direkt im Stream bei Disney+, kann man auch woanders schauen (leihen oder kaufen), dort ist die Serie aber exklusiv für Streaming verfügbar. Die perfekte Serie für „kurz eine Folge zwischendurch“.

Was ist „Mein Tipp der Woche"? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt", mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

