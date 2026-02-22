Kommentar

Mein Tipp der Woche: Futurama*

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Futurama Bender Header

Wir schauen seit einer Weile mal wieder Simpsons und haben vor ein paar Jahren ganz am Anfang angefangen. Das machen wir bis heute, aber als Futurama mit der neuen Staffel an den Start ging, da haben wir auch diese Serie neu angefangen.

Jedenfalls wollten wir das, es dauerte noch eine Weile, bis die Zeit kam. Aber uns begleitet Futurama jetzt seit einigen Monaten und mir machen die ersten Folgen der Serie mal wieder sehr viel Spaß, im Gegensatz zu den Simpsons habe ich auch noch nicht jeden Inhalt und vor allem nicht mehrmals gesehen, einiges ist neu.

Warum ist da ein * in der Überschrift zu sehen? Weil wir tatsächlich noch bei den alten Inhalten und bis heute nicht bei der Neuauflage angekommen sind. Ich weiß also nicht, wie gut die neuen Folgen sind, die alten sind aber durchaus gut gealtert.

Wir schauen Futurama, wie auch Simpsons, direkt im Stream bei Disney+, kann man auch woanders schauen (leihen oder kaufen), dort ist die Serie aber exklusiv für Streaming verfügbar. Die perfekte Serie für „kurz eine Folge zwischendurch“.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Maximilian 🔱
    sagt am

    Man merkt halt den Charme und die Liebe der alten Staffeln. Da kommen die neuen Folgen nicht ran egal ob es Simpsons, Scrubs oder sonst wer ist.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Kommentar / Mein Tipp der Woche: Futurama*
Weitere Neuigkeiten
backFlip 08/2026: Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in backFlip
Payback
PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte
in Handel
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1
in 1und1
Prime Video beginnt Dreharbeiten zu „Mission Unknown“ – Staffel 2
in News
Bild Mastercard E Food
Biometrie ersetzt Passwörter: So zahlen Gen Z und Millennials heute
in Fintech
Paypal Mastercard
PayPal vollzieht AGB-Anpassungen für Geschäftskonten
in Fintech
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung
in Gaming
Ard Zdf
KEF-Empfehlung: Rundfunkbeitrag soll leicht steigen
in News
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück
in Tarife
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming