Unterhaltung

Disney stellt Marvel-Serie überraschend ein

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Nach dem Bruch zwischen Disney und Netflix (weil Disney damals mit Disney+ in den Streamingmarkt einstieg) warf Netflix alle Marvel-Serien aus dem Programm. Man musste nicht, Netflix hatte die Rechte, aber man wollte sie nicht fortführen.

Die letzte Serie, die eingestellt wurde, war Daredevil, was viele Fans enttäuschte. Es gab immer wieder Kommentare, dass Disney die Serie neu aufleben lassen soll und das Comeback wurde schließlich mit Daredevil: Born Again für 2025 bestätigt.

Daredevil endet nach Staffel 3

Doch es wird ein kurzes Vergnügen sein, so THR, denn mit der dritten Staffel, die gerade abgedreht wurde, endet die Marvel-Serie bei Disney+. Und man hat sich sogar mitten in der Post-Produktion von Dario Scardapane (Produzent) getrennt.

Die Marvel Studios wollten sich nicht dazu äußern, aber man hat die Strategie für Marvel-Serien bei Disney+ geändert und will mehr sparen, die Serie kommt zwar auf über 8 Punkte bei IMDb, wurde aber vermutlich einfach nicht oft geschaut.

Smartphones · 21. September 2026

Apple iPhone 20 Pro: So groß wird das neue und „randlose“ Display

Apple plant ein etwas größeres Display für das iPhone 20 Pro und iPhone 20 Pro Max, so „Digital Chat Station“,… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🌟
    sagt am

    Gott sei dank. Das Revival auf Disney Plus war einfach nur grottig. Das Original auf Netflix war bei weitem besser gewesen.

    Antworten
  2. LazyHans 🍀
    sagt am

    Einerseits schade, andererseits finde ich insgesamt 6 Staffeln Daredevil auch nicht gerade wenig. (+ Defenders, Echo, She-Hulk und Spider Man No Way Home).
    Ich hoffe Charlie Cox als Matt Murdock bekommt man noch mal in anderen MCU Projekten zu sehen.

    Antworten

Mehr entdecken
Philips Hue verlängert Herbst Sale 2026
09.09.26 · Smart Home · Update
iOS 27: Apple streicht neue Kamera-Funktion für ältere iPhones
22.09.26 · Firmware und Updates
Jugendmedientag: ARD, ZDF und Deutschlandfunk starten Angebot für Schüler
21.09.26 · Unterhaltung
Apple iPhone 18 Pro: Probleme mit Face ID häufen sich
22.09.26 · Smartphones
7 vs. Wild: Staffel 6 kehrt zum Ursprung zurück
21.09.26 · Unterhaltung
Schlechte Nachricht für die Zukunft der Xbox
22.09.26 · Gaming
Milliarden für grünes Kerosin: Drei Länder machen gemeinsame Sache
21.09.26 · Mobilität
waipu.tv halbiert viele Preise – auch für Bundles mit Netflix, Disney+ und WOW
01.09.26 · Schnäppchen · Update
Volkswagen sieht „Wendepunkt“ bei Elektroautos
21.09.26 · Mobilität
KinoGrid zeigt, welche Filme gerade kostenlos laufen
19.09.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Disney stellt Marvel-Serie überraschend ein