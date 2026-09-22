Disney stellt Marvel-Serie überraschend ein

Nach dem Bruch zwischen Disney und Netflix (weil Disney damals mit Disney+ in den Streamingmarkt einstieg) warf Netflix alle Marvel-Serien aus dem Programm. Man musste nicht, Netflix hatte die Rechte, aber man wollte sie nicht fortführen.

Die letzte Serie, die eingestellt wurde, war Daredevil, was viele Fans enttäuschte. Es gab immer wieder Kommentare, dass Disney die Serie neu aufleben lassen soll und das Comeback wurde schließlich mit Daredevil: Born Again für 2025 bestätigt.

Daredevil endet nach Staffel 3

Doch es wird ein kurzes Vergnügen sein, so THR, denn mit der dritten Staffel, die gerade abgedreht wurde, endet die Marvel-Serie bei Disney+. Und man hat sich sogar mitten in der Post-Produktion von Dario Scardapane (Produzent) getrennt.

Die Marvel Studios wollten sich nicht dazu äußern, aber man hat die Strategie für Marvel-Serien bei Disney+ geändert und will mehr sparen, die Serie kommt zwar auf über 8 Punkte bei IMDb, wurde aber vermutlich einfach nicht oft geschaut.

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