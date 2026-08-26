Disney TV startet am 1. Dezember

Der Disney Channel wird am 1. Dezember 2026 zu Disney TV und richtet sein Programm deutlich stärker auf Erwachsene aus.

Das Rebranding betrifft Deutschland, Österreich und die Schweiz und geht weit über einen neuen Namen hinaus. Disney verabschiedet sich damit von der bisherigen Positionierung als klassischer Kindersender.

Disney TV setzt stärker auf Serien für Erwachsene

Ab Dezember laufen laut DWDL zwischen 8:30 und 13:00 Uhr sowie ab 17:00 Uhr verstärkt Drama- und Comedyserien. In der Primetime plant Disney zusätzliche Action-, Crime- und Drama-Serien sowie Dokumentationen und Live-Action-Filme.

Diese Änderungen sind für Disney TV geplant:

Start am 1. Dezember 2026

weniger Kinder- und Familienprogramme

mehr Drama, Comedy, Crime und Action

feste Programmflächen für FX, Marvel und Star Wars

Kinder- und Familieninhalte bleiben Teil des Programms, verlieren aber weiter an Bedeutung. Bereits seit Anfang 2025 hatte Disney die Daytime und den Vorabend verstärkt für Comedyserien geöffnet. Mit Disney TV will der Konzern nun insbesondere Zuschauer ab 16 Jahren und damit zugleich neue Zielgruppen für Werbekunden erreichen.

Ich halte den Schritt für nachvollziehbar. Disney kann seine bekannten Marken im linearen Fernsehen künftig flexibler einsetzen und muss sich nicht mehr künstlich auf einen Kindersender beschränken. Spannend wird, ob Disney TV damit tatsächlich ein jüngeres erwachsenes Publikum zurück ins klassische Free-TV holen kann.

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