Avatar steuert auf das Ende im Kino zu: Gibt es eine Zukunft?

Der dritte Teil von Avatar nähert sich so langsam aber sicher dem Ende im Kino und so viel hat sich seit dem Stand von Januar nicht mehr getan. Knapp 1,4 Milliarden Dollar hat Avatar: Fire and Ash erzielt und wird wohl bei unter 1,5 Milliarden bleiben.

Für viele Filmstudios wäre so eine Summe ein Traum, aber gemessen am Erfolg der ersten beiden Filme ist das bescheiden. Avatar 1 kam auf fast 3 Milliarden Dollar und Avatar 2 auf deutlich über 2 Milliarden Dollar. Beide Filme sind in den Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu finden, Avatar 3 pendelt sich auf Platz 18 ein.

Wie geht es mit Avatar in Zukunft weiter?

Die Frage ist also, wie Disney weitermacht, jetzt wo der große Hype bei Avatar vorbei ist. Avatar 4 soll eigentlich 2029 ins Kino kommen und Avatar 5 bereits 2031 folgen, aber es gab noch kein grünes Licht. Wobei nicht davon auszugehen ist, dass Disney diese Marke einstampft, ich vermute, dass man sie eher überarbeitet.

Avatar ist unglaublich teuer in der Produktion und beim Marketing, wenn die Filme nicht mehr sicher die 2 Milliarden knacken, dann wird Disney wohl eher schauen, dass man die Kosten senkt. Die Frage ist, ob James Cameron dann noch dabei ist.

