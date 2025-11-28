James Cameron zweifelt an der Zukunft von Avatar

Passend zum Filmstart von Avatar 3 hat sich James Cameron etwas kritischer zur Zukunft der Filmreihe geäußert. Die Produktion der Filme sei extrem teuer und er zweifelt nicht an, dass der neue Avatar viel Geld einspielen wird, aber es stellt sich doch die Frage, ob es genug Geld für weitere Filme der Reihe in Zukunft sein wird.

Avatar 3 könnte der letzte Film sein

Er ist jetzt knapp 20 Jahre (bei Avatar) dabei und wenn es das war, dann war es das eben. Eine durchaus fragwürdige Aussage, wenn man bedenkt, dass Avatar 1 bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und Avatar 2 auf Platz 3 landet. Beide Filme haben, kombiniert, über 5 Milliarden (!) Dollar an den Kinokassen eingespielt.

Aber vielleicht gibt es im Vorverkauf erste Anzeichen, dass der Hype rund um die Filme vorbei und „Avatar: Fire and Ash“ das Ende sein wird. Ist Avatar 3 ein Ende, wollte Matthew Belloni im Podcast The Town von James Cameron wissen. Dieser verriet, dass es theoretisch einen offenen Handlungsstrang nach Teil 3 geben wird.

James Cameron plante die Reihe vor ein paar Jahren für eine lange Zukunft, letztes Jahr warf er sogar Avatar 7 als Option in den Raum. Doch während Teil 6 und Teil 7 nur eine Idee sind, so gibt es konkretere Pläne für Teil 4 und Teil 5. Angeblich hat man bei den Dreharbeiten zum neuen Film schon Material für Avatar 4 gedreht.

Das große Finale von Avatar als Buch

Doch jetzt werden die Zuschauer entscheiden, ob die Avatar-Filme eine Zukunft im Kino haben. Falls nicht, dann muss man sich aber auch keine Sorgen machen, so James Cameron, dann wird er noch ein Buch schreiben und die Geschichte rund um Avatar dort beenden. Ich glaube aber nicht, dass ihn Disney fallen lassen wird.

Es würde mich zwar nicht wundern, wenn der Hype irgendwann mal abflacht, es kann ja nicht jeder Avatar-Film ganz oben landen, aber die Marke ist lukrativ und mittlerweile größer als die Filme. Disney wird, wenn Avatar 3 jetzt kein kompletter Reinfall wird, also sicher noch eine Weile den Geldhahn für Cameron offen lassen.