Dragon Age: Die Gaming-Marke hat wohl keine Zukunft

Ein Comeback ist zwar nicht ausgeschlossen, immerhin hat EA die Marke „Dragon Age“ nicht verkauft, aber in absehbarer Zeit sollte man mit keinem neuen Spiel der Reihe rechnen. Der ehemalige Produzent Mark Darrah erklärt, warum das so ist.

Im Interview mit FRVR hat er verraten, dass es nicht nur daran liegt, dass das letzte Spiel (Dragon Age: The Veilguard) nicht so gut ankam, es sei bei EA auch extrem schwer die Marke zu übernehmen, denn BioWare will sie definitiv nicht abgeben.

Gleichzeitig betont Mark Darrah, dass es bei BioWare aber auch kein Interesse an einem neuen Teil gibt, die Marke befindet sich also im Limbus. BioWare plant kein neues Spiel, ein anderes EA Studio darf Dragon Age allerdings nicht übernehmen.

Dragon Age hat vorerst keine Zukunft

Ich vermute, dass wir in den nächsten Jahren eine eher langweilige Ära bei EA sehen werden, in der man sich noch mehr auf das fokussiert, was Gewinn bringt und weniger Risiken eingeht, man hat auch Need for Speed und Co. auf Eis gelegt.

In ein paar Jahren, wenn der generische 0815-Kram dann auch nicht mehr so gut ankommt, wird man sicher in der Schublade nach alten Marken suchen, dann hat vielleicht auch Dragon Age eine Chance. Doch das wird dauern, vor 2035 würde ich mit keinem neuen Spiel rechnen, da hat EA sicher andere Prioritäten bei Spielen.

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