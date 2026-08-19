GTA 6: Der massive Leak ist echt und Previews finden gerade statt

Gestern tauchte neues Material zu GTA 6 im Internet auf, was nicht nach einem Fake aussah. Seit dem sind weitere Videos aufgetaucht und es haben sich auch erste Insider zu diesem Leak geäußert, wie der sehr zuverlässige „NateTheHate“.

Das gezeigte Material, was wir hier nicht einbinden, was ihr aber leicht finden könnt, sei echt, stammt aber wohl von 2023 oder 2024. Ich habe es gesehen und der Stand sah schon echt gut aus, GTA 6 dürfte also in einem stabilen Zustand sein.

Mittlerweile gibt es auch die komplette Map im Internet und der Leaker ist wohl nicht mit der Entwicklung der Branche zufrieden. Er fordert das Comeback von physischen Discs, die es bei GTA 6 nicht gibt und die ab 2028 auch wegfallen.

GTA 6: Erste Medien zocken es gerade

Es ist davon auszugehen, dass er nach und nach immer mehr Material teilen wird, gegen das Rockstar gerade massiv mit Strikes vorgeht und es löschen lässt. Doch es verbreitet sich so schnell, dass das nicht mehr möglich ist. Aber es bleibt eben inoffizielles und altes Material, den offiziellen Blick gibt es erst kommende Woche.

Rockstar wird diesen Plan auch eher nicht ändern und früher starten, wie man das getan hat, als der erste Trailer geleaked wurde. Denn laut Insider Gaming finden im Moment die Preview-Events für ausgewählte Medien statt und die werden uns dann vermutlich parallel zum ausführlichen Blick einen ersten Eindruck dazu liefern.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗