GTA 6: Neuer Leak sorgt für heftige Diskussionen

Es ist schon wieder passiert, falls es stimmt, aber aktuell macht Material von GTA 6 die Runde. Mutmaßliches Material, welches Jason in seinem Haus zeigt und wie er eine Runde mit dem Basketball spielt. Außerdem gibt es Bilder von der Map.

Wir werden das Material hier nicht einbinden, aber man wird bei Reddit fündig, da gibt es das kurze Video und oder die möglichen Ausschnitte der Karte. Der Leak wird gerade heftig diskutiert, weil wir mittlerweile eben im KI-Zeitalter leben.

Es ist nicht auszuschließen, dass das eine echt gute KI ist, die das Material selbst erstellt und sich dabei am Trailer orientiert hat. Erste Stimmen, auch von Nutzern, die sich damit auskennen (die aktuell beispielsweise die Karte anhand der Leaks bauen), schätzen das Material von GTA 6 als alten Build, aber auch als echt ein.

Ich habe es gesehen und es macht einen echten Eindruck. Falls nicht, dann hat sich entweder jemand richtig Mühe gegeben oder eine KI hat gut abgeliefert. Besonders spannend ist das Material übrigens nicht, erwartet hier also bitte nicht zu viel.

Nächste Woche gibt es dann endlich den ausführlichen Blick bei Netflix, vielleicht sogar gefolgt von einer kurzen Doku. Darauf freue ich mich jedenfalls, denn es ist irgendwie schade, dass Rockstar so wenig zeigt – daher sind Leaks wie dieser, falls er echt ist, für viele auch so spannend. Man sieht immerhin etwas von GTA 6.

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