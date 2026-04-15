Druck aus China: Renault streicht Arbeitsplätze

Der Druck aus China und der neuen Konkurrenz von BYD, SAIC und Co. wächst und wird immer größer und Renault möchte daher die Kosten senken und ca. 2.400 Stellen in seinem Ingenieursteam streichen. Aktuell arbeiten rund 11.000 Ingenieure bei Renault. Die Marke aus Frankreich setzt mittlerweile auch selbst auf China.

Mit dem elektrischen Twingo hat Renault ein Modell in China entwickeln lassen, welche in dieser Geschwindigkeit und Preisklasse bei uns nicht möglich gewesen wäre. Daher hat man bereits betont, dass man auf „China-Wissen“ für die Zukunft der Marke setzt und zu dieser Wahrheit gehören auch massive Stellenkürzungen.