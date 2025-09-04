Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel

Signify erweitert sein Hue Secure Portfolio um neue Produkte für das Home Monitoring. Dazu zählen eine kabelgebundene 2K-Türklingelkamera, eine 2K-Kamera, der smarte Gong sowie die Funktion Hue MotionAware.

Hue Secure kombiniert smarte Beleuchtung mit Überwachungslösungen und integriert Kameras, Kontaktsensoren sowie Lichtfunktionen in einer App. Die neue 2K-Türklingelkamera ermöglicht laut Unternehmensangaben eine Echtzeit-Kommunikation mit Besuchern und bietet ein 180-Grad-Sichtfeld.

rgänzend sorgt die Starlight-Technologie für bessere Nachtsicht. Die Kamera kann zudem Benachrichtigungen senden oder mit der Beleuchtung gekoppelt werden.

Neue Funktionen für Beleuchtung und Sicherheit

Der smarte Gong ergänzt die Türklingel und arbeitet mit akustischen sowie optionalen visuellen Signalen. Nutzer können verschiedene Sounds, Ruhezeiten und Lichtsignale konfigurieren. Mehrere Gongs lassen sich in Steckdosen verteilen, um die Klingel in allen Bereichen eines Hauses hörbar zu machen. Darüber hinaus kann der Gong auch als Indoor-Sirene eingesetzt werden.

Mit der Hue Bridge Pro wird Hue MotionAware verfügbar. Diese Funktion verwandelt Hue Lampen in Bewegungssensoren und informiert über Aktivitäten im Zuhause. Über 95 Prozent der Hue Produkte unterstützen MotionAware. Für die Nutzung ist ein Hue Secure Abonnement erforderlich. Push-Benachrichtigungen und Lichtalarme sollen im Ernstfall eine schnelle Reaktion ermöglichen.

Kamera-Updates und Erweiterungen

Die kabelgebundene 2K-Kamera liefert eine hochauflösende Bildqualität und lässt sich per WLAN nutzen, ohne dass eine Hue Bridge zwingend notwendig ist. Grundfunktionen sind laut Hersteller ohne Abonnement kostenlos verfügbar. In Kombination mit einer Hue Bridge können Licht- und Tonalarme flexibel eingesetzt werden.

Zu den jüngsten Updates gehört, dass die 24-Stunden-Videoaufzeichnung künftig kostenlos angeboten wird. Außerdem können die Kameras auf Alarme herkömmlicher Rauchmelder reagieren. Ein weiteres Update betrifft die Integration in Apple Home: Im Laufe des Jahres 2025 sollen Kameras und Sensoren in das Apple-Ökosystem eingebunden werden, inklusive Streaming auf Apple TV.

Verfügbarkeit und Preise (UVP, inkl. MwSt.):

Hue Secure 2K-Türklingelkamera: 169,99 Euro (ab Oktober 2025)

Hue Secure 2K-Türklingelkamera + smarter Gong: 199,99 Euro (ab Oktober 2025)

Hue Secure smarter Gong in Weiß: 59,99 Euro (ab Oktober 2025)

Kabelgebundene Hue Secure 2K-Kamera: 179,99 Euro (ab Oktober 2025)

Kabelgebundene Hue Secure 2K-Kamera mit Standfuß: 199,99 Euro (ab November 2025)

Meine Meinung dazu: schicke Technik mit Preisen jenseits von Gut und Böse. Ich wüsste nicht, warum man ausgerechnet hier zugreifen sollte.