EDEKA smart: Dauerhaft mehr Datenvolumen – weiterhin ohne 5G

EDEKA smart, ein Mobilfunkanbieter im besten Telekom-Netz mit LTEmax, hat aktuell das Datenvolumen seiner Tarife erhöht.

Kunden profitieren seit dieser Woche von einem erheblichen Anstieg des Datenvolumens in verschiedenen Tarifen. Der „kombi M“-Tarif bietet jetzt 9 GB statt bisher 5 GB, während der „kombi L“-Tarif auf 16 GB statt 9 GB erhöht wurde. Noch attraktiver ist der „kombi XL“-Tarif, der nun 27 GB statt 20 GB enthält und gleichzeitig eine Preisreduzierung von 24,95 € auf 19,95 € erfährt.

Auch die Jahrespakete von EDEKA smart wurden aufgewertet. Das „Jahrespaket Start“ bietet jetzt 25 GB statt 12 GB, während das „Jahrespaket Premium“ 8 GB statt 4 GB umfasst. Allerdings ist zu bedenken, dass EDEKA smart nur LTEmax und weiterhin kein 5G bietet. Aus diesem Grund raten wir vor einer Buchung, dringend einen Tarifvergleich durchzuführen.

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um optimal zugeschnittene Tarife zu finden.

  1. Flix 👋
    sagt am

    Warum ist davon abzuraten weil es kein 5G hat? 5G bringt derzeit effektiv keinen Mehrwert. In der Praxis leider sogar langsamer. Außer man ist in der Stadt mit n78. Dann ist das Datenvolumen aber auch in null Komma nix aufgebraucht.

    Antworten
    1. Hans 👋
      sagt am zu Flix ⇡

      Jetzt gibt es 5G-Tarif und von denen ist abzuraten, weil sie die Geschwindigkeit von 300 auf 50 Mbit/s drosseln.

      Antworten

