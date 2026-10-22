Ein neues Battlefield ist jetzt in Entwicklung

EA soll ein neues Battlefield in Auftrag gegeben haben, welches sich jetzt in der aktiven Entwicklung befindet, wenn auch noch ganz am Anfang. Tom Henderson von Insider Gaming rechnet frühestens Ende 2028 mit dem neuen Teil der Reihe.

Bisher ist auch noch nicht bekannt, wie das Motto des neuen Battlefield lautet und was hier alles geplant ist. Es dürfte sich aber um einen Cross-Gen-Titel handeln, der sicher noch für alte Konsolen erscheint, der aber in etwa zeitgleich mit der neuen Konsolengeneration ansteht. EA selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.

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