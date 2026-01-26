„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3

Nach dem BMW iX3, dem ersten Modell der Neuen Klasse, folgt der BMW i3, und damit endlich mal ein elektrischer 3er für Europa (in China gibt es diesen seit einer ganzen Weile). Doch mit dem neuen i3 hat BMW bei uns deutlich größere Pläne.

Man wollte eine vollwertige Plattform für Elektroautos abwarten, um damit direkt den ersten M als Elektroauto zu entwickeln. Nach dem BMW i3, der Ende 2026 die Weltpremiere feiern wird, folgt dann 2027 der BMW M3 als erstes Elektroauto.

Und darauf scheint man bei BMW M sehr stolz zu sein und gibt sich viel Mühe, es ist von einer „neuen Ära der Performance“ die Rede, die man bis zur Serie aktuell aktiv begleitet. Wie mit der YouTube-Reihe „BMW M Electrified“. Und da ging vor ein paar Tagen die vierte Folge online, die sich mit dem neuen Sound beschäftigt.

Der künstliche Sound spielt seit dem Neustart der Elektroautos bei BMW eine Rolle, damals sicherte man sich sogar extra Hans Zimmer dafür. Beim BMW M3 geht man es anders an, da dient das ein oder andere Verbrenner-Modell als Vorlage.

Als jemand, der gerne einen Fake-Sound in Performance-Testautos aktiviert, wenn er im Sportmodus unterwegs ist und der das mag, fand ich diese Folge durchaus interessant. BMW will hier eine Mischung aus Elektro und Verbrenner schaffen.

PS: Im zweiten Part des Videos geht es noch um den exklusiven Akku für den BMW M3 und was man bei der Performance plant, man will den Verbrenner übertreffen.