Mobilität

Elektrischer Renault Twingo hat einen Preis

Renault gibt ausgewählten Kunden mit einem „R-Pass“ ab heute die Option, dass sie den elektrischen Twingo schon bestellen können. Der eigentliche Verkauft wird dann erst im Januar starten. Doch was muss man für das Elektroauto hinlegen?

Eigentlich sind „unter 20.000 Euro“ angepeilt, so die Aussage bei der Ankündigung vor ein paar Wochen, aber zum Start muss man 21.090 Euro hinlegen. Es gibt hier nämlich nur die Techno-Version und das ist die Version mit besserer Ausstattung.

Mal schauen, was die Basis mit den „benötigten“ Extras dann am Ende wirklich kosten wird, wenn man sie ab dem 8. Januar konfigurieren kann. Mit der ein oder anderen Förderung, hängt vom Land ab, ist das allerdings eine attraktive Option.

Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung

Der Neustart von Smart ist nicht unbedingt gelungen, denn man hat sich zu sehr vom Kern der Marke entfernt. Weder…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Laut Homepage 263km Reichweite. Also in der Praxis wohl eher so bei 100 bis 130km.
    Herzlichen Glückwunsch, dafür dann 22k.

