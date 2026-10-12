Elektroauto als Geldquelle: Mercedes-Benz macht es möglich

Mercedes-Benz startet in Deutschland ein Angebot für bidirektionales Laden, mit dem Elektroautofahrer Geld verdienen können.

Gemeinsam mit The Mobility House Energy bietet der Hersteller eine bidirektionale DC-Wallbox, einen speziellen Stromtarif und eine App an. Das Elektroauto kann damit Strom ins Netz zurückspeisen und als flexibler Batteriespeicher dienen. Zum Start werden der elektrische GLC und die neue C-Klasse unterstützt.

Mercedes-Benz: Bis zu 500 Euro Bonus jährlich durch V2G

Die ersten 500 Kunden erhalten die ChargeLine Bidi Wallbox bis Ende März 2027 für 1.990 statt regulär 2.990 Euro. Zusätzlich gibt es 250 Euro Ladeguthaben für MB.CHARGE Public.

Besonders interessant ist das Vergütungsmodell: Bezahlt wird jede Stunde, in der das Fahrzeug zu Hause angeschlossen ist. Ob tatsächlich Strom fließt oder das Auto nur eingesteckt bleibt, spielt dabei keine Rolle.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

11-kW-DC-Wallbox für 400- und 800-Volt-Fahrzeuge

Mehr als 500 Euro Jahresbonus bei durchschnittlich zwölf Stunden Anschlussdauer täglich möglich

Amortisation der Wallbox laut Anbieter innerhalb von vier Jahren möglich

Keine tägliche, monatliche oder jährliche Begrenzung der vergüteten Anschlussstunden

Die Vergütung hängt von der tatsächlichen Anschlussdauer und den Vertragskonditionen ab. Die genannten Bonusbeträge sind daher keine garantierten Einnahmen.

Mercedes-Benz will die Funktion anschließend unter anderem für CLA, CLA Shooting Brake, GLB, GLA, VLE und EQS bereitstellen. Teilweise erfolgt die Freischaltung per Softwareupdate. Die Wallbox setzt auf offene Standards wie ISO 15118-20.

Der Ansatz ist durchaus interessant, weil nicht allein die eingespeiste Strommenge vergütet wird. Für Verbraucher dürfte vor allem zählen, wie unkompliziert sich das System in den Alltag integrieren lässt und welche Ersparnis nach Anschaffungskosten und Vertragsbedingungen tatsächlich übrig bleibt.

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