Mobilität

Renault E-Space Concept: Neue Details zum Elektro-Familienauto

René Hesse
Von
1 Kommentar

Der Hersteller Renault hat das E-Space Concept vollständig vorgestellt und zeigt neue Details zum elektrischen Familienauto der Zukunft.

Nachdem Renault die Studie bereits vergangene Woche angekündigt hatte, liefert die offizielle Präsentation auf dem Pariser Autosalon nun konkrete Einblicke. Besonders interessant ist der Innenraum, der sich deutlich von klassischen SUVs unterscheidet.

Renault E-Space Concept setzt auf sechs flexible Einzelsitze

Das vollelektrische Konzeptfahrzeug misst 4,70 Meter in der Länge, 2,02 Meter in der Breite und 1,67 Meter in der Höhe. Hinzu kommen 23-Zoll-Räder, große Glasflächen und ein vollständig ebener Fahrzeugboden.

Die wichtigsten neuen Details:

  • Sechs Einzelsitze in drei Reihen, teilweise um 180 Grad drehbar
  • Zweite Sitzreihe lässt sich zu einem großen Tisch umklappen
  • Hinten angeschlagene Türen ohne mittlere B-Säule
  • OpenR-Panorama-Display mit 1.130 Millimetern Breite
  • Verschiebbare Mittelkonsole mit Kühlschrank und Luftreiniger

Das Panorama-Display soll laut Renault tatsächlich in kommenden Serienmodellen eingeführt werden, zunächst in den nächsten Generationen von Rafale und Scenic. Die Studie besitzt außerdem eine elektronische Lenkung ohne mechanische Verbindung zum Lenkrad.

Beim Innenraum experimentiert Renault mit ungewöhnlichen Materialien wie Stroh, Wolle und biobasierten Kunststoffen. Angaben zu Batterie, Reichweite, Ladeleistung oder einem möglichen Marktstart fehlen weiterhin. Ein elektrischer Serien-Espace ist damit noch nicht bestätigt.

Mich begeistert vor allem, dass Renault wieder ein echtes Familienauto jenseits der üblichen SUV-Konzepte denkt. Hier gibt es auf dem Elektromarkt aus meiner Sicht weiterhin erhebliche Lücken.

Persönlich wäre mir sogar ein einfacher, bezahlbarer Elektro-Caddy beziehungsweise Hochdachkombi mit viel Platz und praktischen Schiebetüren lieber als eine futuristische Großraumlimousine. Aber die Richtung stimmt. Familien brauchen schließlich nicht immer größere Bildschirme, sondern vor allem flexible, alltagstaugliche Autos.

Mobilität · 12. Oktober 2026

Die Ente kehrt zurück: Citroën plant ein Elektroauto für 15.000 Euro

Der Autohersteller Citroën präsentiert mit dem 2CV Concept eine elektrische Neuinterpretation der legendären Ente. Das Konzeptfahrzeug feiert auf dem Pariser… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. gast 🌀
    sagt am

    Bei der Fahrzeuglänge wirds mit drei Sitzreihen aber eng mit dem Kofferraum. Bin echt gespannt, wie dieses Auto in die Serie kommt.

    Antworten

Mehr entdecken
Apple Event: Diese vier Neuheiten werden morgen gezeigt
12.10.26 · News
Überraschung: Stargate als Serie für Amazon Prime Video geplant
12.10.26 · Unterhaltung
Volkswagen feiert neuen Meilenstein mit günstigen Elektroautos
12.10.26 · Mobilität
Google Fitbit Edge vorgestellt: Das kann der Charge-Nachfolger
12.10.26 · Wearables
Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto startet als neue Tuning-Version
12.10.26 · Mobilität
Bank of Scotland legt beim Festgeld nach: Bis zu 3,60 Prozent
12.10.26 · Fintech
Abwärtstrend hält an: Audi verkauft weniger Autos
12.10.26 · Mobilität
Skoda Elroq kämpft sich an die Spitze der Elektroautos im VW-Konzern
12.10.26 · Mobilität
Volkswagen: Die Nachfrage bricht ein, selbst bei den Elektroautos
12.10.26 · Mobilität
Elektroauto als Geldquelle: Mercedes-Benz macht es möglich
12.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Elektro
mobiFlip / Mobilität / Renault E-Space Concept: Neue Details zum Elektro-Familienauto