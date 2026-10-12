Renault E-Space Concept: Neue Details zum Elektro-Familienauto

Der Hersteller Renault hat das E-Space Concept vollständig vorgestellt und zeigt neue Details zum elektrischen Familienauto der Zukunft.

Nachdem Renault die Studie bereits vergangene Woche angekündigt hatte, liefert die offizielle Präsentation auf dem Pariser Autosalon nun konkrete Einblicke. Besonders interessant ist der Innenraum, der sich deutlich von klassischen SUVs unterscheidet.

Renault E-Space Concept setzt auf sechs flexible Einzelsitze

Das vollelektrische Konzeptfahrzeug misst 4,70 Meter in der Länge, 2,02 Meter in der Breite und 1,67 Meter in der Höhe. Hinzu kommen 23-Zoll-Räder, große Glasflächen und ein vollständig ebener Fahrzeugboden.

Die wichtigsten neuen Details:

Sechs Einzelsitze in drei Reihen, teilweise um 180 Grad drehbar

Zweite Sitzreihe lässt sich zu einem großen Tisch umklappen

Hinten angeschlagene Türen ohne mittlere B-Säule

OpenR-Panorama-Display mit 1.130 Millimetern Breite

Verschiebbare Mittelkonsole mit Kühlschrank und Luftreiniger

Das Panorama-Display soll laut Renault tatsächlich in kommenden Serienmodellen eingeführt werden, zunächst in den nächsten Generationen von Rafale und Scenic. Die Studie besitzt außerdem eine elektronische Lenkung ohne mechanische Verbindung zum Lenkrad.

Beim Innenraum experimentiert Renault mit ungewöhnlichen Materialien wie Stroh, Wolle und biobasierten Kunststoffen. Angaben zu Batterie, Reichweite, Ladeleistung oder einem möglichen Marktstart fehlen weiterhin. Ein elektrischer Serien-Espace ist damit noch nicht bestätigt.

Mich begeistert vor allem, dass Renault wieder ein echtes Familienauto jenseits der üblichen SUV-Konzepte denkt. Hier gibt es auf dem Elektromarkt aus meiner Sicht weiterhin erhebliche Lücken.

Persönlich wäre mir sogar ein einfacher, bezahlbarer Elektro-Caddy beziehungsweise Hochdachkombi mit viel Platz und praktischen Schiebetüren lieber als eine futuristische Großraumlimousine. Aber die Richtung stimmt. Familien brauchen schließlich nicht immer größere Bildschirme, sondern vor allem flexible, alltagstaugliche Autos.

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