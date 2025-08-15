Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
Frische Zahlen vom Kraftfahrt-Bundesamt: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland 1.667.591 Personenkraftwagen neu zugelassen.
Davon hatten 945.945 Fahrzeuge, also 56,7 Prozent, einen alternativen Antrieb, beispielsweise Elektro-, Hybrid-, Plug-in-, Brennstoffzellen-, Gas- oder Wasserstoffantrieb. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben um 24,9 Prozent.
Immerhin 463.486 der neu zugelassenen Pkw verfügten über einen Elektroantrieb, was einem Anteil von 2_7,8 Prozent entspricht. In dieser Kategorie, die reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge umfasst, wurde ein Zuwachs von 45,1 Prozent im Vergleich zu 2023 verzeichnet.
Deutlicher Anstieg bei reinen Elektroautos
Von den Elektroantrieben entfielen 297.340 Fahrzeuge auf reine Batterieelektroautos (BEV). Das entspricht einem Plus von 38,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Marktanteil von 17,8 Prozent an allen Neuwagenzulassungen im Berichtszeitraum.
Seit Jahren wird vom Durchbruch der Elektromobilität berichtet, sie müsse nur günstiger werden und breiter verfügbar sein. Alles ist inzwischen gegeben. Die Preise sinken. Die Modell Auswahl ist riesig, ein Gebrauch Markt entsteht, die Lade Möglichkeiten steigen. Und dennoch bleibt der Marktanteil in Deutschland immer unter 20 %. So langsam aber sicher sollte man vielleicht mal überlegen, ob es nicht noch andere Gründe geben könnte, warum das Ganze keine Fahrt aufnimmt.
Natürlich gibt es andere Gründe und die sind teure Ladeströme, adhoc Preise zu teuer und durch die ganzen Apps und Karten zu kompliziert
Wo waren wir denn vor 5 Jahren ?
Dass es etwas langsamer geht als geplant hat ja auch Vorteile. Strom ist genug da, aber bei Speicherung und Verteilung hakt es noch.