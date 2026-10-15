Elektroautos legen kräftig zu: Der deutsche Automarkt verändert sich

In Deutschland wurden von Januar bis September 2026 insgesamt 604.144 reine Elektroautos neu zugelassen, ein Plus von 58,1 Prozent.

Damit erreichten batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) einen Anteil von 27,2 Prozent an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2.221.798 neue Pkw registriert.

Alternative Antriebe erreichen 67,3 Prozent Marktanteil

Noch größer fällt der Anteil aus, wenn sämtliche alternativen Antriebsarten berücksichtigt werden. Laut KBA wurden von Januar bis September 1.495.262 entsprechende Neuwagen zugelassen. Das entspricht 67,3 Prozent des gesamten Zulassungsvolumens und einem Zuwachs von 23,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Unter diese Kategorie fallen neben reinen Elektroautos auch Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride sowie Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-, Gas- oder Wasserstoffantrieb.

Die wichtigsten Zulassungszahlen im Überblick:

Alle Pkw: 2.221.798 Neuzulassungen

Alternative Antriebe: 1.495.262 Fahrzeuge, plus 23,3 Prozent

Elektrifizierte Antriebe laut KBA: 851.644 Fahrzeuge, plus 41,9 Prozent

Reine Elektroautos (BEV): 604.144 Fahrzeuge, plus 58,1 Prozent

Die vom KBA gesondert ausgewiesene Gruppe der Elektroantriebe umfasst reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. Ihr Anteil am gesamten Neuwagenmarkt lag bei 38,3 Prozent. Klassische Hybridfahrzeuge ohne externe Lademöglichkeit werden dabei nicht mitgezählt.

Auffällig ist insbesondere das Wachstum der reinen Elektroautos. Mit einem Plus von 58,1 Prozent entwickeln sich deren Neuzulassungen deutlich dynamischer als die alternativen Antriebe insgesamt.

Die Zahlen zeigen allerdings ausschließlich den Neuwagenmarkt. Über den tatsächlichen Fahrzeugbestand auf deutschen Straßen sagen sie zunächst wenig aus. Dennoch wird deutlich, dass batterieelektrische Modelle bei den aktuellen Kauf- und Zulassungsentscheidungen erheblich an Bedeutung gewonnen haben.

Die erfolgreichsten Automarken bei alternativen Antrieben

Die meisten Neuzulassungen mit alternativem Antrieb:

Deutsche Marken: VW (201.304), Mercedes (160.353), BMW (159.952)

Importmarken: Škoda (76.361), Seat (56.296), Toyota (44.847)

Höchster Anteil alternativer Antriebe an den Markenzulassungen:

Deutsche Marken: BMW (84,5 %), Mercedes (82,3 %), Audi (74,2 %)

Importmarken: BYD (100 %), Volvo (100 %), Leapmotor (100 %)

Größter Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum:

Deutsche Marken: Opel (+78,3 %), MINI (+35,9 %), VW (+29,2 %)

Importmarken: Omoda (+18.000 %), Aston Martin (+1.500 %), Deepal (+1.216,7 %)

Die erfolgreichsten Marken bei Elektroantrieben

Diese Kategorie umfasst reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge.

Die meisten Neuzulassungen:

Deutsche Marken: VW (115.548), BMW (74.081), Mercedes (73.068)

Importmarken: Škoda (68.747), Seat (44.531), BYD (42.787)

Höchster Anteil an den Markenzulassungen:

Deutsche Marken: Porsche (53,8 %), Audi (46,9 %), MINI (44,8 %)

Importmarken: BYD (100 %), Leapmotor (100 %), Lynk & Co. (100 %)

Größter Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum:

Deutsche Marken: Audi (+70,0 %), Opel (+58,3 %), MINI (+38,8 %)

Importmarken: Suzuki (+784,6 %), Nissan (+353,5 %), Subaru (+287,0 %)

Die erfolgreichsten Marken bei reinen Elektroautos (BEV)

Die meisten Neuzulassungen:

Deutsche Marken: VW (76.024), BMW (49.083), Mercedes (44.081)

Importmarken: Škoda (55.996), Tesla (44.810), Seat (28.267)

Höchster Elektroauto-Anteil an den Markenzulassungen:

Deutsche Marken: Smart (100 %), MINI (44,8 %), Porsche (35,9 %)

Importmarken: Tesla (100 %), XPeng (100 %), Polestar (100 %)

Größter Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum:

Deutsche Marken: Smart (+105,6 %), Mercedes (+91,0 %), Opel (+64,6 %)

Importmarken: Suzuki (+14.300 %), Deepal (+1.108,3 %), TOGG (+1.064,0 %)

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (Tabellen unten), Januar bis September 2026. Die Ranglisten berücksichtigen die Auswahlkriterien des KBA. Reine Elektroautomarken werden bei den Anteilswerten der übergeordneten Antriebskategorien gesondert geführt. Marken mit vergleichsweise geringen Zulassungszahlen sind teilweise ausgenommen. Hohe prozentuale Zuwächse können auf niedrige Vorjahreswerte zurückgehen.

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